При руска атака срещу Украйна: Полша използва оръжия срещу "враждебни обекти"

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна. Това заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс. "В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство. Военните използваха оръжия срещу тези цели", написа Туск в платформата "X".

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че полски самолети са използвали оръжия срещу вражески цели и страната е в постоянен контакт с командването на НАТО.

По думите му активирани са силите за отбрана за издирване на земята на свалени дронове. Полските власти отправят призив към населението да не се доближава до отломки от такива свалени дронове.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша.

Руските дронове и ракети са навлизали във въздушното пространство на държави от НАТО, включително Полша, многократно през трите години и половина на войната, но досега нито една страна от алианса не бе предприемала опит да ги свали.

Малко преди това украинските военновъздушни сили написаха в приложението "Телеграм", че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство и застрашават град Замошч в Полша.

Не е още ясно колко дрона се намират във въздушното пространство на Полша.

Украинските медии съобщиха, че поне един от руските дронове се движи и към западния полски град Жешов.