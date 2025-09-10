Войната в Украйна:

Полша затвори няколко летища след руска атака с дронове до границата с Украйна

Полша затвори 4 летища, включително основното си летище "Шопен" във Варшава, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, след като Русия започна удари с дронове близо до границата с Украйна. Военните сили на Полша заявиха в публикация в "X", че военни самолети са били активирани, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство, въпреки че командването не потвърди официално, че летища са били затворени.

"Полските и съюзническите самолети оперират в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока готовност", се казва в публикацията на оперативното командване на армията.

Федералната авиационна администрация на САЩ посочи, че летището Ржешов–Ясионка в югоизточната част на Полша, ключов хъб за пренос на пътници и оръжие към Украйна, е сред временно затворените летища. 

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Полша, като представляват заплаха за град Замосц, но впоследствие изтриха това съобщение от платформата Telegram. 

