Признание, че Русия действа като терорист в Украйна от приближен на Путин (ВИДЕО)

Откровено признание за терористична практика на руската армия в Украйна направи Михаил Звинчук. Той е бивш говорител на руското военно министерство, награждаван лично от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и създател на руския военно-пропаганден телеграм канал "Рибар": След Украйна идва война на Балканите: Емисар на Путин говори от Република Сръбска

Звинчук директно коментира как бил нанесен удар от руснаците с три дрона "Шахед", а след като дошли украински пожарникари да гасят пламъците и да се справят с щети, бил нанесен удар с четвърти дрон. "Това показва, че променяме метода на обстрел – изчисляваме колко време трябва да се гасят пожари и спешните служби да дойдат. Преди си мечтаехме за това, сега виждаме практически резултати", заяви Звинчук.

Практиката да се нанасят удари така е известна особено в Близкия изток, при атентатори-самоубийци например. Обикновено се взривява някой, за да нанесе поражения и когато дойдат хора/специалисти да помагат на място, следва втори взрив, за да бъдат убити още хора.

Russian propagandist Mikhail Zvinchuk said that Russia is deliberately carrying out repeat strikes on targets in Ukraine in order to kill rescuers and firefighters who arrive after the first strikes.



This is an admission of war crimes and the targeted killing of civilians pic.twitter.com/wLmyUR3jwN