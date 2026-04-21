Пробив в сигурността на френския самолетоносач "Шарл дьо Гол": Като на филм с писмо

21 април 2026, 7:20 часа 943 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Пробив в сигурността на френския самолетоносач "Шарл дьо Гол": Като на филм с писмо

Да проследиш къде се намира флагманът на френския военноморски флот, самолетоносачът "Шарл дьо Гол", без никакви проблеми - това е станало възможно благодарение на Bluetooth тракет за 5 евро, изпратен като писмо по регулярната поща до една от фрегатите, които са част от групата на самолетоносача. Журналисти от Нидерландия нагледно са направили "експертимента" и съобщават резултата, предаде BFMTV.

Писмото е пратено по военната поща и показва колко уязвим канал за пробив е това. Журналисти от Omroep Gelderland изпратили устройството до холандската фрегата HNLMS Evertsen чрез военната пощенска служба. Докато колетите, пратени по пощенската служба, се проверяват с рентген, пликовете не се проверяват, което позволява на тракера да премине незабелязано и да предава местоположението на кораба.

Тракерът успешно е проследил маршрута на фрегатата през март 2026 г. - от Нидерландия до Крит и към Кипър, където вероятно е бил открит след около 24 часа близо до оперативната зона.

След случилото се, в Нидерландия са реагирали спешно и са променени процедурите, включително ограничаване на предмети, пратени по поща, съдържаща батерии, и преглед на правилата за проверка на пощата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
