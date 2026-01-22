Прокюрдски протести събраха хиляди в германски градове (ВИДЕО)

Хиляди участваха в прокюрдски демонстрации в редица градове в Германия, предаде ДПА, като се позова на полицията. Протестите бяха организирани във връзка със сблъсъците между кюрдските сили в Североизточна Сирия и войските на централното правителство в Дамаск.

Около 1000 души в Берлин души се включиха в протестно шествие от Бранденбургската врата до "Потсдамер плац". Протестиращите настояваха да се вземат мерки за предпазване на кюрдското население в Сирия.

Близо 2000 души бяха демонстрантите в Хамбург.

Организаторите на демонстрацията в Хановер заявиха, че по улиците на града са излезли близо 2000 протестиращи, но според полицията те са били около 800. Говорител на местните сили на реда заяви, че по време на протеста е имало леки инциденти, свързани с използването на пиротехника.

По данни на полицията около 2300 души са се включили в протестите в Бремен. Демонстрации имаше също и във Франкфурт, Касел и Фулда.

Ден по-рано прокюрдски демонстранти в Щутгарт и Хановер атакуваха служители на реда с бутилки и пиротехнически средства.

В хода на продължилата 14 г. гражданска война в Сирия кюрдите установиха полуавтономна администрация в североизточната част на страната. Те се противопоставиха на цялостното им интегриране в оглавяваното от ислямисти централно правителство в Дамаск, което дойде на власт след отстраняването на тогавашния президент Башар Асад в края на 2024 г.

A massive demonstration by thousands of #Kurds, #Alawites, and #Druze in #Frankfurt against the terrorist authority in Damascus, demanding the lifting of the siege on Kurdish areas and protesting the massacres against Kurds in the countryside of #Kobani. pic.twitter.com/xozhoSBjLP