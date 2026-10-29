ЦСКА зарадва "червена" България с още една страхотна новина около откриването на "Армията"

Остават броени дни до дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска армия". На 31 октомври новото съоръжение ще отвори врата за първи път за срещата на отбора със Славия от Първа лига. Двубоят е насрочен за събота от 19:30 часа. Феновете нямат търпение да се завърнат у дома и изкупиха всички билети за по-малко от час, след като бяха пуснати в свободна продажба. Сега "червена" България получи още една страхотна новина.

ЦСКА с още една добра новина за феновете

От ЦСКА излязоха с позиция в официалните си профили, в която обявиха страхотна новина. Освен обновената "Армия", новият официален клубен магазин на стадиона също ще отвари врати на 31 октомври. В събота привържениците ще могат да закупят продукти на любимия си отбор в специално работно време - от 12:00 до 23:00 часа. Впоследствие магазинът ще премине към стандартния си график между 10:00 и 19:00 часа.

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Позицията на ЦСКА:

"Армейци, новият ни дом ви посреща с още една специална изненада! На 31 октомври, в деня на историческото завръщане на ЦСКА на обновената "Българска армия", отваря врати и новият ни официален клубен магазин на стадиона! Мястото, към което се завръщаме след дълго очакване, ще има и нов дом за червената фланелка, клубните артикули и всичко, което ни свързва с любимия отбор. В събота, 31 октомври, магазинът на стадиона ще работи със специално работно време от 12:00 до 23:00 ч. След това ще премине към стандартното си работно време от 10:00 до 19:00 ч. Във връзка с откриването на новия магазин, официалният ни клубен магазин на ул. "Солунска" 12 няма да работи на 29, 30 и 31 октомври. На 31 октомври се завръщаме у дома. Всички заедно!", написаха от клуба в официалните си профили.

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