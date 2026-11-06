Протести в 15 европейски държави срещу центровете за данни

Над 100 правозащитни организации в 15 европейски държави ще протестират срещу бързото развитие на енергоемките центрове за данни, призовавайки за незабавен мораториум върху нови мащабни проекти, докато не бъдат въведени по-ясни правила, които да ги регулират.

Протестите „Спрете мръсните центрове за данни“ се провеждат днес и утре (6-7 ноември), като действията са планирани в Ирландия, Полша, Дания, Финландия, Испания, Холандия, Франция и Обединеното кралство.

Организаторите казват, че действията им идват „на фона на нарастващите опасения относно въздействието на разширяването на центровете за данни върху местните общности, обществената инфраструктура, използването на земя, вода и енергия, жилищата, работните места и разходите за живот“.

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„Днес общности в цяла Европа, които оспорват налагането на центрове за данни, изискващи много енергия, вода и земя, там, където живеят, излизат на европейската политическа сцена“, каза Оуен Еспли, координатор на StopDirtyDataCentres.eu.

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Анти-вълната в САЩ

Протестите идват непосредствено след междинните избори в САЩ тази седмица, на които центровете за данни и тяхното въздействие върху местните общности и околната среда се превърнаха в решаващ въпрос.

Демократите спечелиха контрола над Конгреса на САЩ с убедителна победа, след като обещаха да спрат по-нататъшното развитие на центрове за изкуствен интелект и да озаптят големите технологични компании, докато техните републикански колеги бяха възприемани като насърчаващи американските фирми да изграждат центрове за данни навсякъде и по какъвто и да е начин, който сметнат за подходящ.

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Гласоподавателите в САЩ, но и много други в Европа, са обезпокоени от въздействието, което проектите за центрове за данни оказват върху собствения им живот, като например увеличаване на сметките за енергия и оказване на допълнителен натиск върху вече оскъдните водни ресурси.

Живеещите в близост до центрове за данни също са обезпокоени от тяхното въздействие върху околната среда заради замърсяването на въздуха от резервните генератори, тежкия строителен трафик, както и непривлекателния им дизайн и постоянния денонощен шум на машините вътре.

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„Когато са обединени, кампаниите, изправени пред трудната борба срещу силата на големите технологични компании, показват, че могат да се противопоставят на надпреварата за изграждане на центровете за данни“, каза Еспли.

„Те призовават политическите лидери да въведат мораториуми върху мащабните центрове за данни на европейско, национално и местно ниво, за да могат да бъдат разгледани техните опасения и въздействието да бъде правилно проучено“, добави той.

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Еколози, групи за цифрови права и организации на гражданското общество, както и много други, участват в протеста, организирайки демонстрации, публични срещи, щандове, петиции, пешеходни обиколки, велоразходки, четене на поезия и други прояви.

Европа ускорява изграждането на центрове за данни, тъй като се стреми да настигне САЩ и Китай в надпреварата за разработване и внедряване на технологии с изкуствен интелект.

Годишните инвестиции в проекти за центрове за данни в Европа са се увеличили от 12 милиарда евро през 2020 г. до 25-26 милиарда евро тази година, като се очаква общите разходи да достигнат 176 милиарда евро между 2026 и 2031 г., според прогнозата на PwC за глобалните центрове за данни 2026-2050.