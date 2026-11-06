Хамилтън отказа да се извини на Льоклер: "Няма да си мълча"

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън заяви, че няма да се извини за това, което е казал по адрес на съотборника си във Ферари Шарл Льоклер по време и след състезанието за Гран при на Мексико на 1 ноември. Британецът потегли от първа позиция на стартовата решетка, но още в първите завои на писта "Ерманос Родригес" бе атакуван яростно от Льоклер.

Хамилтън и Льоклер сдадоха първото място

На четвъртия завой двамата пилоти на Ферари бяха принудени да напуснат трасето заради битката помежду си, като това свали Хамилтън до третото място, а Льоклер поведе, но получи наказание от пет секунди. Битката между двамата позволи на Макс Верстапен от Ред Бул да излезе на лидерската позиция, а след това и да спечели състезанието.

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Люис Хамилтън: "Няма да си мълча"

"Честно казано не ме интересува как се чувстват другите от това, което съм казал. Говоря със сърцето си, когато ме питат как съм. Никога няма да се извиня заради това, че съм истински. Няма да си мълча", каза Хамилтън пред репортери в Сао Пауло, където този уикенд ще се проведе състезанието за Гран при на Бразилия. "Бях ядосан на това, което се случи, и все още съм. Трябва да проведем разговор. Можеше спокойно да вземем първо и второ място в Мексико, но по-важното е да направим така, че това да не се случва отново", каза още Хамилтън.

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