Работещи кози: ЖП компания ги “нае“ да разчистят от трева (ВИДЕО)

Две бели кози са “наети“ в центъра на Токио да пасат тревата, с която е обрасъл празен парцел близо до гара Йоцуя в търговския център Шинджуку. Едногодишният мъжки коцел Наги и двугодишната женска коза Поке се превърнаха в звезди в социалните мрежи в Яхония, откакто пристигнаха миналия месец в новия си временен дом. East Japan Railway (JR East) заяви в X, че това е “екологичен начин за премахване на плевели“. Животните са се превърнали в основна атракция за местните ученици и служители – които идват да си правят снимки по време на обедните почивки – както и в хит в социалните мрежи. Още: Спасителна акция: Доброволци измъкнаха две кози, блокирани на скалите край Тюленово (СНИМКИ)

До пълно изяждане на тревата

Експериментът в празния парцел от 900 квадратни метра започна на 9 октомври и ще продължи до около декември, “но ще приключи, след като тревата на територията бъде напълно изядена“, се казва в изявление на JR East пред AФП, цитирана от БГНЕС. В сравнение с използването на косачки за трева и хербициди, “използването на кози, които да пасат, не само позволява непрекъснат контрол на плевелите, но и прави възможно намаляването на въздействието върху околната среда“, твърдят от железниците. Още: Колко мляко дава една коза на месец? Компанията е провеждала подобни опити с кози и на други места, но това е първият им опит в рамките на кръговата линия Яманоте. През 2016 г. около 10 овце бяха разположени близо до главния околовръстен път на Париж, за да почистват тревата, въпреки оплакванията от обществеността и организациите за защита на животните, свързани с опасения, че четириногите дишат замърсен въздух, припомня АФП. Още: Готови? Старт! Допамин за събота