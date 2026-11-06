Прокуден от Челси разкри страховити подробности: "Вие сте първите и последните, на които казвам това"

Лиъм Росиниър прекара интересен период начело на Челси. Той води "сините" само за 4 месеца, като през този период от серия от 5 поредни победи, премина през подигравки за тактиката му, речника и начина му на обличане, до катастрофални резултати и в крайна сметка - уволнението му. Равносметката на Росиниър в Челси е 23 официални мача, в които спечели средно по 1.52 точки. Пред френското издание "So Foot", младият английски мениджър разкри подробности за подигравките, които е понесъл в периода си на "Стамфорд Бридж".

Лиъм Росиниър: "Беше фантастично"

Ето какво каза Лиъм Росиниър: "Това беше най-добрият опит в живота ми, но същевременно и най-трудният. Беше фантастично, въпреки че продължи само четири месеца. Всъщност моментът, който ме разтревожи най-много, беше в самото начало, когато записахме онази серия от пет поредни победи. Всеки клуб би се радвал на подобен ход, но не и Челси. Постигаш добри резултати и веднага попадаш под светлините на прожекторите, след което в медиите се задейства истински ефект на снежната топка.

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"Аз не съм посмешище!"

Присмяха се на листчето с напътствия, което подадох на Гарначо, докато бяхме с десет души срещу ПСЖ. Дрехите, които носех, станаха обект на шеги, начинът ми на говорене - също. Аз не съм посмешище! Вие сте първите, пред които повдигам тази тема, и вероятно ще бъдете последните за дълъг период от време, но някой ден ще разкажа какво се случи в действителност".

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