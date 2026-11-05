Космическата сонда Voyager 1 ще се добижи много скоро до Земята: Какво означава това?

Космическата сонда Voyager 1, изстреляна от НАСА през 1977 г., ще достигне разстояние от един светлинен ден от Земята на 18 ноември. Следователно, дори най-основният обмен на данни със сондата ще отнеме 48 часа, според Adevarul.ro.

Приближаването на Вояджър 1 до Земята

НАСА обясни, че светлината се разпространява с приблизително 300 000 километра в секунда, което я прави най-бързото известно явление във Вселената. Тази скорост е характерна за всички видове електромагнитно излъчване, включително радиовълни, рентгенови лъчи и видима светлина.

„Един светлинен ден е разстоянието, което светлината изминава за 24 часа: приблизително 25,9 милиарда километра. Вояджър 1 се движи със скорост от приблизително 61 155 км/ч“, подчертава статията.

Както отбелязва Science Daily, инженерите на НАСА наскоро постигнаха два важни етапа в усилията си за удължаване на мисията.

По-конкретно, в началото на септември екипът на Voyager успя да замени три устройства на борда на сондата Voyager 1 с алтернативи, които консумират по-малко енергия.

Операцията, наречена „Големият взрив“, е завършена около шест седмици след като инженерите са извършили подобна процедура на борда на сондата Voyager 2.

„Очаква се това подобрение да удължи живота на научните инструменти, останали на борда на Voyager 1, което ще позволи на сондата да продължи да събира ценна информация от междузвездното пространство по-дълго от очакваното досега“, отбелязва изданието.

Известно е също, че сондите Voyager използват генератори, които преобразуват топлината, генерирана от радиоактивния разпад на плутоний, в електрическа енергия.

Всяка от тях губи около четири вата мощност годишно и след близо 50 години наличните ресурси стават все по-ограничени. За да удължи мисиите, НАСА постепенно извежда от експлоатация оборудване, което вече не е необходимо.

„Операция „Големият взрив“ представляваше особено инженерно предизвикателство, тъй като и трите подменяния трябваше да бъдат извършени едновременно. Въпросните шест устройства спомагат за поддържането на правилната температура вътре в сондата, въпреки екстремния студ в Космоса. Едновременната подмяна на трите оригинални устройства беше необходима, за да се намали консумацията на енергия, като същевременно се поддържа правилно разпределение на топлината вътре във Вояджър 1“, добавя статията.

На 20 октомври комуникациите бяха възстановени и инженерите откриха, че един от комплектите двигатели е спрял да работи, а сондата автоматично активира резервните си устройства. Точната причина за този инцидент все още се разследва.

„Това е първият път, когато наблюдаваме подобно поведение от сондата, но сме в момент от мисията, в който трябва да очакваме неочаквани ситуации. Добрата новина е, че възстановихме контакта с Вояджър 1 и искаме да разберем какво се е случило“, казва Карим Бадарудин, мениджър на мисията Вояджър в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА в Южна Калифорния.

Освен това, достигането на този етап в рамките на един светлинен ден подчертава предизвикателствата при комуникацията със сонда на такова разстояние. Радиовълните се разпространяват със скоростта на светлината, така че е необходим цял ден, за да достигнат командите, изпратени от Земята, до Вояджър 1.

Учените казват, че моментът е исторически и показва колко далеч е стигнала сондата, изстреляна през 1977 г., въпреки все по-ограничените енергийни ресурси и техническите предизвикателства.

Прочетете също: Космическите сонди Вояджър - в изправност след почти 40 години в Космоса