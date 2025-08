Путин е по-готов да почне ядрена война, отколкото искаме да признаем (ОБЗОР - ВИДЕО)

Опасността руският диктатор Владимир Путин да използва ядрено оръжие, ако усети, че губи войната в Украйна, съществува и много хора не са готови да го признаят. Рискът не е абсолютна нула, макар и да е малък. Това коментира бившият британски депутат от консерваторите Боб Сийли в британското издание The Telegraph. Той напомни, че Путин вече промени ядрената доктрина на Русия и официално в нея се допуска използване на ядрено оръжие дори в отговор на атака срещу Руската федерация с конвенционално оръжие – Още: Путин с нов указ кога Русия ще използва ядрено оръжие.

Предвид факта, че американският президент Доналд Тръмп възприе ядрената реторика на Путин, Сийли обръща внимание на най-вероятния сценарий, при който руският диктатор би използвал ядрена сила. На първо място – демонстративен удар, най-вероятно в морето. След това – удар в слабо населено място. И третата фаза – удар срещу военна цел или транспортен възел. "Какво може да се направи? Добри опции няма, а тази криза тепърва може да стане по-опасна. Режимът на Путин вече е обвързан с войната. Той не иска мир. Най-добрият залог за Запада е Украйна – със съюзническа подкрепа, особено в противовъздушната отбрана – да се бори с Русия до застой и (да се надяваме) да принуди ръмжащия руски лидер да сложи край на войната. Повечето от алтернативите са немислими", пише Стийли за The Telegraph.

Все още Кремъл не е дал координиран отговор на казаното от Тръмп, че е изпратил две ядрени подводници заради заплахите на бившия руски президент и настоящ зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Директен отговор няма – но руската държавна информационна агенция ТАСС показа как руска ядрена подводница клас "Борей" пристига в Североморск, Мурманска област. Има и хвалби колко добра е подводницата и че американските подводници не могат да се мерят с нея, отчита ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) в дневния си анализ. А руският външен министър Сергей Лавров повтори думите на Путин от 1 август, когато се срещна с беларуския диктатор Александър Лукашенко, че има прогрес в преговорите за мир, но Украйна ги бавела. Лавров подчерта, че Русия чакала конкретен отговор от Украйна на предложението да се направят работни групи и обвини украинския президент Володимир Зеленски, че постоянно сменял исканията си за преговори и прекратяване на огъня. И отново – всяко мирно споразумение трябвало да елиминира "първопричините" за войната, т.е. предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока" заради разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии – Още: Готови сме за ядрена война: Тръмп играе като Путин за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има доста рязко намаляване на военната активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 2 август са станали 138 бойни сблъсъка – с 34 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 140 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 24 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5642 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4482 FPV дрона, което е с около 700 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Вчерашният ден ще се запомни с удари по инфраструктура – в Брянск Украйна порази мост над река Цата, в триъгълника между Украйна, Беларус и самата Русия. Украински дрон е успял да влезе под моста и да удари по заряд от мини, заложени от самите руснаци в случай на украинско настъпление:

Footage shows the destruction of a bridge over the Tsata River in Russia’s Bryansk region by operators of Ukraine’s 1st Territorial Defense Brigade, filmed by both reconnaissance and FPV drones, DroneBomber reports. https://t.co/bYQ2RyDbaD pic.twitter.com/TwiLWMMjBt — WarTranslated (@wartranslated) August 2, 2025

Русия обаче срина мост в град Херсон, свързващ центъра на града и микрорайон "Корабен" - с авиобомба. Заради станалото местната администрация призова жителите на микрорайона да се евакуират в други квартали на Херсон, защото сега ще е доста сложно да се доставят продоволствия за тази част на украинския областен град. Това е риск в дългосрочен план да бъде удържана южната част на града, коментира украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов в канала си в Телеграм:

Russian forces destroyed a bridge in Kherson with an airstrike — it connected an entire residential district to the rest of the city



Now the area is completely cut off, according to Russian propagandist media. pic.twitter.com/U52tu8agZT — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2025

И още – появиха се сателитни снимки, които показват, че руснаците възстановяват военното летище в град Донецк, вместо да осигурят вода на жителите, но руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук тръби как това било сигнал, че „Донбас се възражда“. Има непотвърдени данни, че летището се ползва като площадка за изстрелване на дронове клас „Шахед“. Все по-често посред бял ден такива дронове се изстрелват близо до фронтовата линия, например по Славянск и Краматорск, като това е по-евтина алтернатива на модифицирани ракети С-300, коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс":

Ukrainian researchers in the Military Journal Telegram channel report Russian forces are likely restoring Donetsk airport. Construction began in July, with possible fuel tank sites and activity at the METRO hypermarket. Unconfirmed reports mention Shahed-136 launches from the… pic.twitter.com/BHrs3TcATq — WarTranslated (@wartranslated) August 2, 2025

An elite Russian paratrooper is seen heroically conquering a puddle—Donetsk can only envy such achievements. pic.twitter.com/o3x4O8Qet0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2025

Иначе пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление, но на дневна база понижението е значимо, почти 2 пъти – отбити са 37 руски щурма по украински данни. Още 12 руски пехотни атаки са спрени в Новопавловското направление. В Курска област и в пограничния район на Суми са станали 20 руски пехотни атаки, още 10 са извършени по-на изток, в Харковска област, където град Вовчанск е основна точка на боеве. В Лиманското направление е имало 19 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 11. Не е имало атаки в Северското направление, на юг от Лиман, както и в направлението към Гуляйполе, Запорожка област.

В Новопавловското направление вече се изясни – руските твърдения, че е превзето село Зелени гай (югозападно от Новопавловка) са неверни. Излязоха снимки от два поредни дни, на едно и също място, които показват как първо руснаците са се снимали в селото, а на следващия ден – войници от украинските специални части:

4:19

4:20



Russian sources released an image claiming their “Vostok” group (36th Motor Rifle Brigade of the 29th Army) “liberated” Zelenyi Hai on July 26, 2025, with soldiers displaying a Russian flag at the site. Meanwhile, Ukrainian sources responded with their own image,… pic.twitter.com/QHL8Sfwgsl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2025

Руското военно министерство обяви, че руската армия е превзела Олександро-Калиново, в Торецкото направление. Руската армия продължава да се опитва да изгради силен плацдарм западно от Торецк, към Покровск и Константиновка.

(КАРТА) В Запорожка област, в Ореховското направление, има геолокализирани видеокадри, показващи обстрел по позиции на руски войници. Този обстрел е на позиции, които са по-назад от досега известните най-предни на руснаците – с други думи, руската армия е изтикана на юг от Степногорск и украински войници вече са в село Плавни, близо на югозапад от Камянско, а има дори украински позиции в самото Камянско, руски телеграм канали показаха видеокадри от руски обстрел по тях:

За финал - в Рязан проведоха открито военно учение как руската армия атакува и превзема въображаема база на НАТО:

Meanwhile, in Russia’s Ryazan, it seems imaginary battles with NATO are underway. pic.twitter.com/lcuc6tcCZl — WarTranslated (@wartranslated) August 2, 2025

