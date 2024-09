Путин крие тийнейджърки, които е отвлякъл: Знаково заседание в ООН (ВИДЕО)

"Можете да се заблуждавате колкото си искате, но най-силният мъж в страната ви крие тийнейджърки, които е отвлякъл". С тези думи германският външен министър Аналена Бербок визира издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Бербок говори пред Съвета за сигурност на ООН и не беше единствената, която изрече силни думи - полският външен министър Радослав Сикорски, както и американският държавен секретар Антъни Блинкен, се присъединиха. Сикорски дори извади снимка на Адолф Хитлер и как се ръкува с Йосиф Сталин. Германският външен министър изрично подчерта, че руският представител Василий Небензя за пореден път говори пред Съвета и веднага след това "бяга":

Wow. Germany‘s Foreign Minister Annalena Baerbock just attacked the Russian Ambassador + President Putin directly at the UN Security Council. "You can fool yourself: The strongest man of your country can hide behind teenager girls who he kidnapped. But you cannot fool the world" pic.twitter.com/qy9zfOoacx