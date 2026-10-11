Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

"От днес влиза в сила енергийното примирие във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се съгласили с него. Не го нарушавайте!". Това написа американският президент Доналд Тръмп в профила си в социалната медия Truth Social, която е негова платформа. Иронично, украинският телеграм канал "Кримски вятър" попита дали Киев и Москва знаят за това примирие. Припомняме, че по-рано, на 11 октомври 2026 г., украинският президент Володимир Зеленски отхвърли призива на президента на САЩ за спиране на атаките срещу руски петролни рафинерии.

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🤯 Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine “Both parties have agreed. Do not break it!” he wrote. Do we believe it? — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

Не за първи път

Тръмп последно обяви енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украйна на 14 септември. Почти веднага стана ясно, че президентът на САЩ е действал прибързано – руската страна все още не беше дала съгласието си. Източници на FT, запознати с позицията на Кремъл, дори твърдяха, че Путин не иска енергийно прекратяване на огъня преди зимата: той се надява, че атаките срещу украинския енергиен сектор ще увеличат натиска върху Киев и ще го принудят да направи отстъпки. Москва е планирала да остави всички големи украински градове без ток и отопление за зимата.

Кореспондентът на FT Кристофър Милър и сега каза, че в Киев никой не знае нищо за никакво енергийно примирие. Възстановяваме щети по енергийни и ВиК съоръжения, това е информацията от украински източник. "Укренерго" вече коментира в официалните си канали в Телеграм, че Русия нанася удари по ел. подстанции, далекопроводи и ел. стълбове с рояци дронове с цел да предизвиква по-дълги прекъсвания на тока. По-рано Киевската общинска администрация каза, че частично в украинската столица не работи ел. градският транспорт:

NEW: Ukraine has no information as of now about Trump’s proclaimed energy ceasefire. “Just now our repair teams are restoring electricity and water supplies in Kyiv [after Russian strikes moments ago],” a senior Ukrianian official close to President Zelenskyy tells @FT. “Nobody has heard [of the ceasefire].” — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 11, 2026

Украинският държавен глава Володимир Зеленски коментира пред Axios, че това е новина за него - че има енергийно примирие, но добави, че ако Тръмп е постигнал съгласие с Путин, трябва само да каже на Украйна кога започва примирието и тя ще го изпълни.

Причина за войната

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„Истинската причина за войната в Европа е Русия и само Русия. Възможно е да се спрат атаките срещу енергийния сектор, но Путин не иска да го направи. Украйна ще бъде готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Русия спре да атакува енергийната ни инфраструктура. Всякакви стъпки към деескалация трябва да бъдат взаимни и подкрепени от реални гаранции“, написа украинският президент по-рано в профилите си в социалните мрежи.

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