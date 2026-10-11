Спорт:

Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

11 октомври 2026, 17:37 часа 1110 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

"От днес влиза в сила енергийното примирие във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се съгласили с него. Не го нарушавайте!". Това написа американският президент Доналд Тръмп в профила си в социалната медия Truth Social, която е негова платформа. Иронично, украинският телеграм канал "Кримски вятър" попита дали Киев и Москва знаят за това примирие. Припомняме, че по-рано, на 11 октомври 2026 г., украинският президент Володимир Зеленски отхвърли призива на президента на САЩ за спиране на атаките срещу руски петролни рафинерии.

Дизел от Путин вместо мир в Украйна: Мръсотията на Тръмп от "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не за първи път

Тръмп последно обяви енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украйна на 14 септември. Почти веднага стана ясно, че президентът на САЩ е действал прибързано – руската страна все още не беше дала съгласието си. Източници на FT, запознати с позицията на Кремъл, дори твърдяха, че Путин не иска енергийно прекратяване на огъня преди зимата: той се надява, че атаките срещу украинския енергиен сектор ще увеличат натиска върху Киев и ще го принудят да направи отстъпки. Москва е планирала да остави всички големи украински градове без ток и отопление за зимата.

Кореспондентът на FT Кристофър Милър и сега каза, че в Киев никой не знае нищо за никакво енергийно примирие. Възстановяваме щети по енергийни и ВиК съоръжения, това е информацията от украински източник. "Укренерго" вече коментира в официалните си канали в Телеграм, че Русия нанася удари по ел. подстанции, далекопроводи и ел. стълбове с рояци дронове с цел да предизвиква по-дълги прекъсвания на тока. По-рано Киевската общинска администрация каза, че частично в украинската столица не работи ел. градският транспорт:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Украинският държавен глава Володимир Зеленски коментира пред Axios, че това е новина за него - че има енергийно примирие, но добави, че ако Тръмп е постигнал съгласие с Путин, трябва само да каже на Украйна кога започва примирието и тя ще го изпълни.

Причина за войната

Зеленски е готов за избори: Какви са условията?

„Истинската причина за войната в Европа е Русия и само Русия. Възможно е да се спрат атаките срещу енергийния сектор, но Путин не иска да го направи. Украйна ще бъде готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Русия спре да атакува енергийната ни инфраструктура. Всякакви стъпки към деескалация трябва да бъдат взаимни и подкрепени от реални гаранции“, написа украинският президент по-рано в профилите си в социалните мрежи.

На ръба: Отношенията между Тръмп и Зеленски навлизат в най-дълбоката си криза (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Владимир Зеленски война Украйна руски рафинерии
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес