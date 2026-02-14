"Путин няма много време - аз съм по-млад": Зеленски постави Тръмп на място. САЩ явно пак са се подлъгали по Русия за гаранциите за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Русия иска да сключи споразумение и Зеленски трябва да действа, или рискува да пропусне голяма възможност". Тези думи на американския президент Доналд Тръмп за пореден път показват как САЩ притискат жертвата във войната, докато агресорът - Москва - не е дал индикация, че изобщо е готов на някакви остъпки за справедлив и устойчив мир. Напротив, Руската федерация само добавя още и още неизпълними ултиматуми към максималистичните си искания.

Russia wants a deal and "Zelensky must act or risk losing a great opportunity" Trump said. pic.twitter.com/4vVEnTXeGI — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2026

Още: "Зеленски трябва да побърза": Тръмп отново твърди, че Русия иска мир (ВИДЕО)

Лош сигнал е и отмяната на срещата между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и европейските лидери в Мюнхен - по време на Конференцията по сигурността. Новината може да е повратна точка в дискусиите за Украйна в баварската столица: Обрат: Марко Рубио отмени в последния момент срещата с европейските лидери за Украйна.

Самият Володимир Зеленски обаче отговори много ясно на Тръмп и администрацията му. В интервю за Politico в Мюнхен той заяви, че Украйна е направила много компромиси, а фактът, че диктаторът Владимир Путин и неговите сътрудници не са в затвора, е "най-големият компромис, който светът вече е направил". Той каза, че Киев е бил съгласен да подкрепи безусловно примирие, предложено от президента Доналд Тръмп, но Путин е отказал. Зеленски подчерта, че Украйна е защитавала суверенитета си от самото начало.

President Zelensky said Ukraine has made many compromises, adding that the fact Putin and his associates are not in prison is the biggest compromise the world has already made. He said Kyiv agreed to support an unconditional ceasefire when proposed by President Trump, but Putin… pic.twitter.com/SLRHzLCMIT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Президентът допълни, че Путин е в трудна позиция. "Аз съм по-млад от Путин – това е важно. Той няма толкова много време - Бог да не дава твърде много време“, каза Зеленски.

President Zelensky said Putin is in a difficult position, adding that he himself can shake hands and is a young free person. “He does not have too much time. God bless not too much time,” Zelensky said. #Ukraine pic.twitter.com/4Z8lBaWv9B — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Още: Зеленски: Направихме много компромиси, с изборите по време на война Русия иска да се отърве от мен (ВИДЕО)

Следващ кръг мирни преговори за Украйна ще има през следващата седмица - в периода 17-18 февруари. Няма обаче да са в САЩ, а в Женева, каза Дмитрий Песков, прессекретарят на руския диктатор Владимир Путин. Съставът на руската делегация обаче отново повдига множество въпроси. Москва възнамерява да изпрати най-малко 15 преговарящи в Женева, съобщават прокремълските медии. В делегацията ще участват Владимир Медински и заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин. Галузин многократно е промотирал позицията на Русия относно "новите териториални реалности" в Украйна, а преди това участваше в преговорите в Истанбул през 2025 г. Медински пък е историк, който при предишните дискусии е връщал лентата назад чак до Средновековието, а публично заяви, че войната в Украйна е "братоубийствена война между две държави, които представляват един народ и са предопределени да бъдат близки съюзници".

Russia intends to send at least 15 negotiators to Geneva, pro-Kremlin media report. The delegation will include Vladimir Medinsky and Deputy Foreign Minister Mikhail Galuzin. Galuzin has repeatedly promoted Moscow’s position on what it describes as new territorial realities in… pic.twitter.com/xKOE4SJKW6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Още: Песков потвърди кога и къде ще са следващите преговори за мир в Украйна

Помощта за Украйна: важни разговори в Мюнхен

Иначе в Мюнхен Зеленски проведе разговори с международни партньори, като обсъди състоянието на енергийната система на Украйна, по-нататъшните усилия за възстановяване и ключови въпроси в областта на сигурността и отбраната.

President Zelensky held talks with international partners, discussing the state of Ukraine’s energy system, further recovery efforts and key issues in security and defense. #Ukraine pic.twitter.com/abHxkPS5Mv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Президентът на Украйна се срещна с финландския си колега Александър Стуб, за да обсъдят дипломатическите усилия, преговорите, ситуацията на фронта и въздействието на руските удари. Те обсъдиха и съвместното производство на оръжие. Зеленски благодари на Финландия за 31-вия ѝ пакет военна помощ за Киев.

President Zelensky met Finnish President Alexander Stubb to discuss diplomatic efforts, negotiations, the frontline situation and the impact of Russian strikes. They also addressed joint weapons production. Zelensky thanked Finland for its 31st military aid package. #Ukraine pic.twitter.com/38uJLvEd2I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Още: 4 страни от Европа дават 500 млн. долара за оръжия от САЩ, които да стигнат в Украйна

Володимир Зеленски проведе разговори и с напускащия нидерландски министър-председател Дик Схоф за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Той описа въздействието на масовите руски удари и подчерта необходимостта от допълнителни противовъздушни ракети. Страните обсъдиха нови идеи за подобряване на защитата и по-добра координация между партньорите на фона на увеличеното производство на балистични ракети от страна на Русия.

President Zelensky held talks with outgoing Dutch Prime Minister Dick Schoof on strengthening Ukraine’s air defense. He described the impact of mass Russian strikes and stressed the need for additional air defense missiles. The sides discussed new ideas to enhance protection and… pic.twitter.com/bgeRd005EW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Зеленски заяви, че Украйна очаква няколко големи пакета с помощ до годишнината от пълномащабната руска инвазия и че е получила положителни сигнали от партньорите си. Той каза, че работата ще се фокусира по-специално върху ракетите за противовъздушна отбрана и други мерки за укрепване на армията, като се планират максимални пакети с помощ в рамките на 10-11 дни - преди 24 февруари.

Още: Китай помага на Украйна срещу руския енергиен терор, топ дипломатът на Полша нарече Москва "васал" на Пекин (ВИДЕО)

Че Украйна се нуждае и от нападателни оръжия, за да поразява ключови руски военни обекти и съоръжения от петролната и газовата инфраструктура, е повече от ясно - за да се удари там, откъдето идва най-голямата печалба за руската хазна. Републиканският сенатор Линдзи Греъм, който се счита за близък до Тръмп, отново призова за доставка на ракети „Томахоук” за Киев - нещо, което украинските власти искат отдавна, но което президентът на САЩ не посмя да стори. Греъм заяви, че далекобойните ракети (с различни версии - 1700/2500 км обхват) трябва да бъдат използвани за нанасяне на удари по руската военна инфраструктура, включително съоръжения, свързани с производството на дронове.

Republican U.S. Senator Lindsey Graham has called for supplying Ukraine with Tomahawk cruise missiles



He says they should be used to strike Russian military infrastructure, including facilities linked to drone production.



“I want to give Ukraine Tomahawks… so they can hit the… pic.twitter.com/qVQYBh2TsW — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

„Искам да дам на Украйна ракети „Томахоук”, за да могат да нанесат удари по инфраструктурата, на която разчита Путин”, заяви сенаторът пред репортери. Според него това би „променило баланса на силите”. Греъм е съавтор на законопроект за т.нар. „адски“ санкции срещу Русия – предложението предвижда 500% мита за страните, които купуват руски петрол, газ и други суровини.

Още: "Натискът на САЩ върху Путин не работи": Сенатор призова за предаване на ракети "Томахоук" на Украйна

Гаранциите за сигурност: Русия е подмамила САЩ

Украйна вече е получила потвърждение от Съединените щати, че Вашингтон е готов да ратифицира в Конгреса правно обвързващи гаранции за сигурност. Според изявлението на външния министър Андрий Сибиха проектът на двустранните гаранции е почти готов и ще се превърне в първия пакет от правно обвързващи ангажименти за сигурност от този вид в историята на Украйна.

Само че западни медии съобщават, че САЩ са приели искането на Русия Украйна да отстъпи територия, преди да получи официални гаранции за сигурност от Щатите или Европа. САЩ няма да финализират споразумение за сигурност с Украйна, докато Киев и Москва не постигнат мирно споразумение, а отделно САЩ натискат Украйна да направи отстъпки, за да бъде сключена такава сделка до лятото на 2026 г., твърди Politico. Кремъл непрекъснато се опитва да убеди администрацията на Тръмп, че територията е единственият значим въпрос, който остава нерешен в мирните преговори, по-специално претенциите на Русия към останалата част от Донецка област и Южна Украйна, и се опитва да представи Украйна като непреклонна страна в преговорите, която отказва да отстъпи стратегически важни територии, които руските сили не са успели да завземат със сила. Украйна обаче многократно е посочвала, че е готова да обмисли изтеглянето на силите си от останалата част от Донецка област (макар и да не признава руския контрол над частите от областта, които в момента не са окупирани) в замяна на значими гаранции за сигурност от Запада – значителна отстъпка от страна на Киев. Уточнението е, че и руснаците трябва да се изтеглят на еднакво разстояние в случай на създаване на т.нар. "свободна икономическа зона".

Още: Зеленски прие офертата на САЩ за нови преговори: "Ако има буферна зона, ние трябва да я управляваме"

Снимка: Getty Images

Русия отказа да направи компромис по отношение на своите искания за допълнителна територия извън настоящата линия на контрол в Донецка област. Кремъл публично се фокусира върху територията, отчасти за да отвлече вниманието от собствения си отказ да приеме каквито и да било значими гаранции за сигурността на Украйна от страна на Запада - отказ, който висши кремълски служители постоянно повтаряха по време на неотдавнашните тристранни преговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Длъжностните лица от Кремъл последователно се противопоставят на западните гаранции за сигурност за Украйна, по-специално на разполагането на западни войски или военни средства в Украйна като част от миротворчески контингент или механизъм за наблюдение на бъдещо примирие. Русия е малко вероятно да приеме каквито и да било значими гаранции за сигурността на Украйна, дори ако САЩ и Киев отстъпят пред териториалните ѝ искания, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Поредицата от споразумения, на които Русия настоява и които САЩ - според информациите - са приели, води до капитулацията на Украйна по отношение на критично важни територии, без да има гаранции, че Киев ще получи необходимите механизми за защита срещу бъдеща руска агресия. Значимите гаранции за сигурност са от решаващо значение за всяко мирно споразумение, което позволява на Русия да окупира части от Украйна, особено ако Украйна се оттегли от териториите, които в момента контролира. Това, че Путин отхвърля значими западни гаранции за сигурността на Украйна, е по-голяма пречка за евентуално мирно споразумение, отколкото позицията на Киев за отстъпване на територии, твърди ISW. Кремъл вероятно вижда възможност да манипулира преговорите, водени от САЩ, като още едно средство, чрез което да постигне своите неизменни военни и политически цели, които не е успяла да постигне в почти четири години война.

Още: "Украйна няма да загуби": Зеленски готов да откаже всякаква сделка, отколкото да приеме "лош мир"

Непоколебимата решимост на Путин да завладее повече украинска територия и да получи пълен политически контрол над Украйна сериозно влошава военното и икономическото състояние на Русия за сметка на руското население - и Русия ще трябва все повече да се съобразява с това влошаване през следващата година, посочват експертите от тръста.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна рязко се покачи за едно денонощие. Съгласно информацията на украинския генщаб - на 13 февруари са станали 218 бойни сблъсъка, със 76 повече от 12 февруари, когато бяха 142. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 183 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 87 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3133 изстреляни снаряда, като това е с около 150 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5873 FPV дрона, което е с около 1170 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: С два жокера Украйна се възползва да си върне позиции на фронта, Русия не спира да убива деца (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Покровското направление отново е най-горещо - там украинската армия твърди, че е спряла 56 руски пехотни щурма за 24 часа. Още две атаки на армията на Путин е имало в спомагателното от юг Олександриевско направление. В посока Гуляйполе са станали 35 сражения, в Константиновското направление - 18, в Лиманското - 17, в Южнослобожанското - 15 (включително при Вовчанск), в Славянското - 11 (всички 11 са спрени, твърдят от ВСУ).

Сблъсъците на фронтовата линия са намалели със 7% през януари 2026 г. - до 4297, като най-горещият сектор е Покровск с 1392 сблъсъка. В оста при Орехов (Запорожка област) се отбелязва ръст от 56% на бойните действия, а при Краматорск – от 34%, съобщават анализаторите от Oko Gora.

Front-line clashes fell 7% in January to 4,297 with Pokrovsk the hottest sector at 1,392. The Orikhiv axis surged 56% while Kramatorsk rose 34% as quieter flanks suggest force redeployments Oko Gora analysts report. pic.twitter.com/Q9xk4RQcUO — WarTranslated (@wartranslated) February 13, 2026

Още: The Telegraph: Русия компенсира загубите на фронта с мащабна тайна мобилизация

Що се отнася до Гуляйполе, украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, вече съобщи на 12 февруари, че украинските сили наскоро са освободили Добропиля (северно от Гуляйполе), Прилуки и Оленоконстантиновка (и двете северозападно от Гуляйполе), принуждавайки руските сили да се оттеглят на изток по магистрала Т-0401 Покровско-Гуляйполе. В нова своя публикация той пише, че ВСУ продължават да контраатакуват в Запорожка област. "След предните части на 5-а общовойскова армия на противника, частите на 36-а общовойскова армия на противника на съседния фланг започнаха да отстъпват. ВСУ напреднаха за 3 дни средно с 9-10 км", твърди Машовец.

Още: Украйна мина в локална контраофанзива: Z-страх за Запорожието, украински успехи и на други места (ОБЗОР - ВИДЕО)

475-и отделен щурмов полк на Украйна, командван от Олександър Настенко, проведе успешна тактическа офанзива южно от Запорожие, хвалят се от полка. Използвайки метеорологичните условия и разузнавателна информация, подразделението изтласка руските сили от няколко ключови позиции, които те бяха планирали да използват за по-нататъшно придвижване към Запорожие, добавят от единицата.

South of Zaporizhzhia, the 475th Separate Assault Regiment (Code 9.2) commanded by Oleksandr Nastenko carried out a successful tactical level offensive. Using weather conditions and intelligence on the enemy, the unit pushed Russian forces from several key positions they had… pic.twitter.com/57IJGoo4Fk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Украинците са напреднали и в посока Олександровка - геолокализирани кадри, публикувани на 13 февруари, показват оператори на дронове от 36-а моторизирана стрелкова бригада на Русия, които нанасят удари по украински позиции в централната част на Видрадно, южно от Олександровка, което показва, че украинците наскоро са напреднали в района.

Още: "Всичко беше унищожено": Украински части победили категорично НАТО в учение с дронове (ВИДЕО)

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ - от 18:30 ч. на 13 февруари до сутринта на 14 февруари - Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ от Курска област, както и със 112 ударни дрона, 70 от които „Шахед“. Според предварителни данни, публикувани от украинските ВВС към 08:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 91 дрона. Регистрирани са 18 удара на безпилотни летателни апарати на 11 места в страната, както и падане на отломки от свалени дронове на две места. "Атаката на вражеските безпилотни летателни апарати продължава, Силите за отбрана продължават да отблъскват въздушния удар", гласеше по-рано сутринта сводката на ВВС на Украйна.

Един човек е загинал, а трима други са ранени при руски атаки в региона Запорожие, твърдят местните власти. През последните 24 часа руските сили са нанесли 655 удара по 41 населени места, като са използвали самолети, дронове, ракетни установки и артилерия. Жилищни сгради, автомобили и инфраструктура са били повредени, като са получени 60 сигнала за разрушения, посочва ръководителят на областната администрация Иван Федоров.

Сградата на областната администрация в Черниговска област е била почти напълно разрушена от руски удар с дрон, обявиха местните власти. Става въпрос за сградата на областната администрация на район Новгород-Северски. Информацията за жертвите се изяснява.

Още: Мерц: Русия трябва да разбере, че войната в Украйна не ѝ е от полза (ВИДЕО)

Жена е загинала в резултат на руска атака срещу Одеса, посочват местните власти. Руските сили са предприели нападение срещу областта през нощта, използвайки атакуващи дронове. В Одеса удар от дрон е повредил покрива на едноетажна жилищна сграда, предизвиквайки пожар, който е бил потушен от спасителите. Жена е загинала в резултат на атаката, каза ръководителят на областната администрация Олег Кипер. Вълната от взрива е повредила и прозорците на близките постройки.

A Ukrainian F-16AM intercepted a Geran-2 drone using an AIM-120 air to air missile. A costly interception, but prevented the drone from doing harm to Ukrainian civilians. pic.twitter.com/FjIUbAeKwQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

През нощта руската ПВО е свалила 20 дрона, твърди руското военно министерство - 13 над анексирания Крим, два над Орловска област и по един над регионите на Астрахан, Брянск, Курск, Липецк и Москва. Експлозии и сирени за въздушна тревога имаше в Белгород. Местният канал "Пепел.Белгород" твърди, че отломки от свалена ракета са паднали върху покрив на къща. Губернаторът на региона Вячеслав Гладков съобщи за счупени прозорци и повреди по фасадите на жилищни сгради „в резултат на обстрела“, без да посочи адреса.

Heavy explosions reported in Belgorod. The air alarm is sounding. pic.twitter.com/WV0xgZk6om — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

Още: Германия прави дронове за Украйна: Зеленски даде старт. Още 38 млрд. долара военна помощ (ВИДЕО)

Един мъж е загинал, когато украински дронове са атакували кола в село Азаровка в Стародубския район на Брянска област, пише областният губернатор Александър Богомаз.