Путин: Планът на Тръмп да завземе Гренландия е сериозен (ВИДЕО)

"Планът на Тръмп да завземе Гренландия е сериозен, има дълбоки исторически корени и е ясно, че САЩ ще го преследват систематично." Това заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от NEXTA.

"Русия е обезпокоена, че страните от НАТО като цяло определят нарастващия интерес към Далечния север като спорна точка за възможни конфликти", каза още Путин. По думите му Москва наблюдава ситуацията и подготвя "подходящ отговор". Още: САЩ поискаха Гренландия на всяка цена и обвиниха Дания, на острова се уплашиха от Тръмп (ВИДЕО)

Само преди дни вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс за пореден път показа какви са апетитите на администрацията на Доналд Тръмп във връзка със самоуправляващата се територия (полуавтономна, под егидата на датската корона). Той заяви, че Вашингтон възнамерява да получи контрол над острова и че ще направи всичко необходимо, за да постигне това.

„Ясно е, че ролята и значимостта на Арктика както за Русия, така и за целия свят нараства. Но, за съжаление, геополитическата конкуренция, битката за позиции в този район, също се засилва“, кааз още той. Още: На фона на апетита на Тръмп: Съпругата на Джей Ди Ванс на посещение в Гренландия

Путин, който се надява да засили търговията през Северния морски път в Арктика, заяви, че Русия никога не е заплашвала никого в Арктика, но е готова да защити интересите си.

