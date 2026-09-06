Кабинетът "Радев":

Путин принуди пратениците на Тръмп да се качат на влака

06 септември 2026, 10:50 часа 3976 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин принуди пратениците на Тръмп да се качат на влака

В явна демонстрация на сила руският диктатор Владимир Путин изглежда беше решил да дирижира маршрута и начина на пътуване на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф предвид руските бомбардировки на едно от летищата в Киев дни преди визитата им в украинската столица. След снощната среща в Москва, днес преговорите продължават в Киев, но пратениците на Тръмп разочароваха Путин и избраха различен маршрут за визитата си в Украйна.

Маршрутът на пратениците на Тръмп

Първоначално е било обмисляно Къшнър и Уиткоф да пътуват директно от Москва до Киев със самолет, което щеше да бъде изключение, но самолетът на американското правителство, превозващ двамата пратеници, в крайна сметка е кацнал в ранните часове на неделя в Жешов, Полша, близо до украинската граница, пише френското издание Le Monde, позовавайки се на уебсайта за проследяване на полети Flight Radar24. ОЩЕ: Ще има какво да си спомняме на пенсия: Срещата на Путин с пратениците приключи

Хората, посещаващи Украйна, обикновено пътуват с влак от съседни страни, тъй като украинските летища са затворени, откакто Русия нахлу в страната през февруари 2022 г. В крайна сметка Къшнър и Уиткоф също предприеха това пътуване, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски каза, че украинските летища били отворени за тях:

В Украйна няма граждански полети

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Припомняме, че в Украйна няма граждански полети от 24 февруари, 2022 година, заради постоянните руски бомбардировки. ОЩЕ: "Съществени планове" и "няколко идеи": Белият дом и Кремъл с първи думи след преговорите за Украйна

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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