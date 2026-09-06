Путин принуди пратениците на Тръмп да се качат на влака

В явна демонстрация на сила руският диктатор Владимир Путин изглежда беше решил да дирижира маршрута и начина на пътуване на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф предвид руските бомбардировки на едно от летищата в Киев дни преди визитата им в украинската столица. След снощната среща в Москва, днес преговорите продължават в Киев, но пратениците на Тръмп разочароваха Путин и избраха различен маршрут за визитата си в Украйна.

Маршрутът на пратениците на Тръмп

Първоначално е било обмисляно Къшнър и Уиткоф да пътуват директно от Москва до Киев със самолет, което щеше да бъде изключение, но самолетът на американското правителство, превозващ двамата пратеници, в крайна сметка е кацнал в ранните часове на неделя в Жешов, Полша, близо до украинската граница, пише френското издание Le Monde, позовавайки се на уебсайта за проследяване на полети Flight Radar24. ОЩЕ: Ще има какво да си спомняме на пенсия: Срещата на Путин с пратениците приключи

Хората, посещаващи Украйна, обикновено пътуват с влак от съседни страни, тъй като украинските летища са затворени, откакто Русия нахлу в страната през февруари 2022 г. В крайна сметка Къшнър и Уиткоф също предприеха това пътуване, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски каза, че украинските летища били отворени за тях:

Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Ukraine by train.



They were greeted by senior Ukrainian officials. pic.twitter.com/KLRk9796Zf — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Zelensky:



The Russians didn't allow the American delegation to arrive by plane, even though our airports were ready. pic.twitter.com/GF8ST1iR7V — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

В Украйна няма граждански полети

Припомняме, че в Украйна няма граждански полети от 24 февруари, 2022 година, заради постоянните руски бомбардировки. ОЩЕ: "Съществени планове" и "няколко идеи": Белият дом и Кремъл с първи думи след преговорите за Украйна