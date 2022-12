Путин ще обяви военно положение от Нова година, твърди украинският министър на отбраната

Ще има военно положение и нова вълна на мобилизация специално в големите градове, подчерта Резников. По думите му, и Беларус ще затвори границите си.

Дали това е истина или е поредната глава в информационната война между Украйна и Русия – предстои да видим.

ОЩЕ: Ново ВИДЕО от Херсон показа стаи за мъчения

In early January, borders will be closed in #Russia, martial law will be declared and a new wave of mobilization will begin, - Reznikov.



The Minister of Defense of #Ukraine called on the Russians to avoid mobilization at all costs in order to save their lives. pic.twitter.com/x3OXIeK8Y1