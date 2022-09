Путин си призна, че частичната му мобилизация не е частична

На съвещанието на Съвета по безопасност на Руската федерация Путин изрично посочи случаи на мобилизирани мъже, които не отговарят на условията за мобилизация. Той призова Генералния военен щаб на Руската федерация и руското военно министерство да оправят докладваните проблеми с мобилизацията, а прокурори и работни групи щели да реагират на всички сигнали и жалби за незаконно мобилизиране.

Председателят на Думата (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин изрично подчерта, че руснаци с военна регистрация не могат да напускат адреса си по постоянно местоживеене без одобрение от военните наборни центрове. Това беше изяснено, защото се спореше, че такова ограничение може да се налага само при пълна мобилизация.

Бюрократичните провали на мобилизацията подсказват, че Путин за пореден път заобикаля и действа през главата на уж оперативно отговорните органи за войната в Украйна – руското военно министерство и руското висше военно командване. Предвид увеличаващите се свидетелства, че на фронта в Украйна идват новомобилизирани без никаква предварителна подготовка, може да се направи заключение, че Путин удовлетворява настоятелни молби на своите командири на терен за подкрепления, а не следва стандартни и задължителни практики при такива ситуации – да има предварителна подготовка. С други думи, още едно потвърждение за много трудната ситуация, в която е изпаднала руската армия в Украйна.

Според бившия ръководител на ЦРУ Уилям Бърнс - дори и Русия да мобилизира 300 000 души, тя не може да им осигури необходимата логистика – екипировка, оборудване и обучение.

Военните действия

Руснаците са обстрелвали Днипро, Николаев и Запорожие – включително най-големия АЕЦ в Европа, като в резултат на това има няколко цивилни жертви.

В Днипро силите на Путин са ударили транспортна компания с ракети „Искандер“, съобщи кметът Борис Филатов. На кадрите се виждат огромните пламъци, които обгръщат сградата. Изгорели са над 100 автобуса. Областният губернатор Валентин Резниченко съобщи за един загинал и двама ранени.

More than a hundred buses burned in #Dnipro as a result of a #Russia's rocket attack. pic.twitter.com/otlaO2M77Q — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

Ужасяващи кадри има и от Николаев, където в самия град и в покрайнините са се чули най-малко 7 експлозии. Дрон камикадзе е ударил сграда в центъра и според областния губернатор Виталий Ким под руините има заклещени хора. Атаката е станала през нощта. Засега има данни за двама убити и поне 12 ранени.

Руска мина се взриви близо до атомната електроцентрала в Запорожие. Държавният ядрен оператор на Украйна „Енергоатом“ опроверга съобщенията, че е избухнал пожар във втори реактор на АЕЦ-а в окупирания от Русия Енергодар. Мината обаче е взривила далекопровод, който подава енергия към азотен генератор, а в шести реактор е възникнало късо съединение.

Руски ракети са ударили и покрайнините на гр. Запорожие. В момента тече спасителна операция, заяви областният губернатор. Руските окупатори са обстрелвали цивилен хуманитарен конвой край Запорожие – хора са чакали на опашка, за да влязат в окупираната територия и да вземат със себе си свои близки, както и да доставят помощи.

#Russian invaders shelled a civilian humanitarian convoy at the exit from #Zaporizhzhya.



People were queuing to go to the temporarily occupied territory to pick up their relatives and deliver aid. pic.twitter.com/QQLHjD6B7o — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

So far, it is impossible to count the number of dead and wounded people in Zaporozhzhia, - Mayor of Melitopol Ivan Fedorov pic.twitter.com/wXQEkHQ8KM — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 30, 2022

Междувременно украинските войски почти са успели да обградят Лиман в Донецка област. Прекъснали са и ключови наземни комуникационни линии на руските войски в района на Дробишеве и Лиман. Новината е потвърдена от един от основните руски военни кореспонденти, според когото силите на Киев са проникнали през руската защита около Ставки – на 10 км северно от Лиман. Също така са прекъснали пътя Торске-Дробишеве, който е бил последният останал маршрут за подкрепление на руснаците в западната част на града.

Друг руски блогър съобщава, че украинците атакуват Лиман от три посоки и са прекъснали руския достъп до важния път със Сватове – най-важната наземна комуникационна линия там. Твърди се, че падането на града под контрола на украинските сили е неизбежно.

Руски източници продължават да обсъждат и украинските контраофанзивни операции по река Оскил в североизточната част на Харковска област. Военен блогър твърди, че украинските войски са се опитали да пробият руската отбрана в близост до границата между Харков и Луганск на неуточнено място.

За южния фронт – в област Херсон, отново няма много информация. Няколко източници съобщават, че украинците са ударили Олешки – на 8 км югоизточно от гр. Херсон, Антонивка – на 5 км източно, и Мала Кардашинка – на 10 км югоизточно. Оперативното командване „Юг“ на Украйна съобщи за атака по руски позиции в Нова Каховка и Берислав. Добави, че са били убити 43 руски войници, разрушени са 4 танка, 4 гаубици, 2 ракетни установки „Град“, а два руски самолета Су-25 са били свалени в област Николаев.

Генералният щаб на украинската армия съобщи в сутрешната си сводка от 30 септември, че за изминалото денонощие руснаците са нанесли 5 ракетни и 11 въздушни удара, както и над 100 изстрела от реактивни системи, насочени по военни и цивилни обекти. Засегнати са почти 50 населени места. Силите за отбрана са отблъснали атаки в районите Зайцев, Майорск, Бахмутск и др. Свалени са пет дрона на руснаците – иранско производство, както и един хеликоптер Ми-8.

Друга важна новина е, че Беларус се подготвя да приеме до 20 хиляди мобилизирани руски мъже в граждански обекти, складове и изоставени земеделски сгради. От Генералния щаб на Украйна твърдят, че подобни действия се предприемат още в авиобаза Лунинец, намираща се на 50 км от украинската граница. Според Института за изучаване на войната обаче не е много вероятно Беларус да се включи пряко във войната в Украйна.