Путин смени заплахите с ядрено оръжие с други: Ракети срещу ракети (ВИДЕО)

Сега Путин говори пред представители на информационни агенции главно от руската сфера на влияние и обяви, че след като Запада доставя оръжия като ракети ATACMS, Storm Shadow и SCALP на Украйна, то Руската федерация си запазвала правото да доставя същия клас руски оръжия "с голям обсег за региони по света, от които може да се предприемат удари срещу "чувствителни обекти" на държави, доставящи оръжия на Украйна". Това определено е по-различно от приказките му за използване на ядрено оръжие, както и на негови кукли на конци като Дмитрий Медведев.

In a recent statement, Putin issued a “strong” warning against any strikes against the Russian Federation involving Western countries, stating that such actions would be considered a direct war against Russia. He emphasized that Moscow would respond accordingly to such threats.… pic.twitter.com/RurdkLO9ZY

Руският диктатор счита, че украинската армия не може самостоятелно да използва оръжия като ракети ATACMS, намеквайки, че всякакви операции с такива ракети имат западно участие. Путин настоява и, че в Украйна има западни инструктори, които понасят загуби, и разкритикува Запада, че се опитва да омаловажава този факт. Въпреки напрежението той отбеляза, че политиката на Италия спрямо Русия е по-сдържана в сравнение с много други страни и там русофобията не преобладава.

Много интересно се получи и как Путин се запъна какво точно е "денацификация". След известно "ъ-кане" той обясни, че това било забрана да се пропагандира нацизъм. А после продължи, че явно и Украйна това я устройвало, след като "ръководителят ѝ" (отново Путин не посочи името на Володимир Зеленски - стратегия да го делегитимира) парафирал документ, в който това присъствало. Вероятно руският диктатор пак говори за преговорите през 2022 година в Истанбул и извратената му гледна точка как Украйна тогава била подписала договор за мир, но тогавашният британски премиер Борис Джонсън го спрял - припомнете си: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Off we go. The expired “president” of Russia again put people with serious faces under good cameras to make several statements about negotiations. Although it took him a couple of seconds to remember what denazification actually meant, he still managed to summarize the essence.… pic.twitter.com/LJRFFFgR43