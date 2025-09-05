Путин създава супер приложение: На руснаците не им харесва, но никой не ги пита

Властта в Кремъл е готова с ново приложение, което ще бъде инсталирано на всички телефони в Русия. И без значение, че на мнозина руснаци това няма да се хареса, те все пак така или иначе ще бъдат длъжни да го имат на телефоните си, пише The Economist.

Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Кремъл побърза да забрани Facebook и Instagram, а компанията майка Meta беше обявена за екстремистка организация. Една от социалните услуги на Meta, WhatsApp, обаче оцеля. Руски съд постанови, че приложението е фокусирано върху частни чатове, а не върху споделяне на публична информация, така че не е необходимо да бъде блокирано. Но може би истинската причина за съдебното решение бе тази, че приложението бе просто твърде популярно, за да бъде блокирано. По данни на WhatsApp, то има над 100 милиона потребители в Русия, посочва изданието.

Сега обаче Владимир Путин вече е готов да изпълни целта си и подобно на китайския му колега Си Дзинпин да има собствено приложение, с което да следи денонощно населението.

На 13 август руският интернет регулатор Роскомнадзор обяви, че ограничава разговорите в WhatsApp и Telegram, твърдейки, че така ще се бори с измамите. В действителност ще бъде прокарана нова вътрешна алтернатива - одобрено от държавата приложение, указа за което Путин подписа през месец юни. То ще комбинира съобщения и услуги за електронно управление.

Кремъл е възложил проекта на VK, свързана с държавата социална медийна група, която вече е пуснала бета версия на платформа, наречена MAX, която комбинира софтуер за съобщения, разплащане и възможността за хостване на "мини-приложения" за дейности като пазаруване и доставка на храна.

MAX ще бъде ядрото на новия проект на Кремъл и ще бъде предварително инсталиран на всички нови устройства. Неговата концепция очевидно произлиза от азиатските супер приложения, по-специално китайския WeChat, който е неразделна част от ежедневието в Китай.

Около 1,3 милиарда души го използват не само за съобщения, но и за четене на новини, резервиране на пътувания, записване за лекарски прегледи и плащане на сметки. То е и инструмент за цензура и наблюдение. То ограничава съдържание, критично към Китайската комунистическа партия, а полицията го използва, за да шпионира дисиденти.

Путин несъмнено е нетърпелив да има на разположение също такъв инструмент, но общественият интерес на руснаците към руски WeChat далеч не е толкова очевиден. Повече от 36% от руснаците вече използват виртуални частни мрежи (VPN). Има опасения, че новото приложение може да позволи на властите да хакват микрофона на телефона или дори неговата камера.

