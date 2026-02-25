Войната в Украйна:

Пълно разрушение на щаба на Руския черноморски флот. 86 свалени ракети "Кинжал" - равносметка за Украйна от войната досега (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 7:02 часа 875 прочитания 0 коментара
Пълно разрушение на щаба на Руския черноморски флот. 86 свалени ракети "Кинжал" - равносметка за Украйна от войната досега (ВИДЕО)

Точно в деня, в който България празнува своята независимост, но през 2023 година, Украйна успя да порази с крилати ракети щаба на Руския черноморски флот в Севастопол. Сградата понесе сериозни щети и сега беше напълно разрушена - видеокадри от случилото се се появиха в социалните мрежи:

При самия удар Силите за специални операции на украинската армия съобщиха, че са загинали 34 руски офицери - ОЩЕ: Украйна зрелищно спря руски десант на брега на Черно море (ВИДЕО 18+)

Междувременно, украинските ВВС съобщиха, че за 4 години пълномащабна война са свалили над 140 000 ракети и далекобойни дронове, които Руската федерация е изстреляла по цели в Украйна. Най-впечатляващото - свалени са 86 ракети "Кинжал"! От най-трудните за прехващане други видове руски ракети прави впечатление, че са свалени 274 "Искандер-М"/КН-23, тоест в общата бройка се отчитат и най-популярните севернокорейски балистични ракети. А от далекобойните дронове са свалени най-много клас "Шахед" - 44 700 - Още: ВИДЕО от Космоса как се свалят ракети "Кинжал" и "Искандер" над Киев

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Севастопол руски черноморски флот ПВО ракета Кинжал война Украйна руска ракетна атака
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес