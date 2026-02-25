Пълно разрушение на щаба на Руския черноморски флот. 86 свалени ракети "Кинжал" - равносметка за Украйна от войната досега (ВИДЕО)

Точно в деня, в който България празнува своята независимост, но през 2023 година, Украйна успя да порази с крилати ракети щаба на Руския черноморски флот в Севастопол. Сградата понесе сериозни щети и сега беше напълно разрушена - видеокадри от случилото се се появиха в социалните мрежи:

Ukraine’s Armed Forces struck the Black Sea Fleet headquarters in occupied Sevastopol with Storm Shadow missiles on September 22, 2023, causing major structural damage. The building is now being dismantled. Special Operations Forces reported 34 Russian officers killed.… pic.twitter.com/bCeiI2rdBx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2026

При самия удар Силите за специални операции на украинската армия съобщиха, че са загинали 34 руски офицери - ОЩЕ: Украйна зрелищно спря руски десант на брега на Черно море (ВИДЕО 18+)

Междувременно, украинските ВВС съобщиха, че за 4 години пълномащабна война са свалили над 140 000 ракети и далекобойни дронове, които Руската федерация е изстреляла по цели в Украйна. Най-впечатляващото - свалени са 86 ракети "Кинжал"! От най-трудните за прехващане други видове руски ракети прави впечатление, че са свалени 274 "Искандер-М"/КН-23, тоест в общата бройка се отчитат и най-популярните севернокорейски балистични ракети. А от далекобойните дронове са свалени най-много клас "Шахед" - 44 700 - Още: ВИДЕО от Космоса как се свалят ракети "Кинжал" и "Искандер" над Киев

The Air Force stated that over four years of war, Ukrainian air defense has destroyed more than 140,000 aerial targets.



Among them:



▪️86 Kh-47M2 "Kinzhal" aeroballistic missiles;

▪️709 "Kalibr" cruise missiles;

▪️2,459 Kh-101 cruise missiles;

▪️13 Kh-22/Kh-32 cruise missiles;… pic.twitter.com/GPgPZsD1DV — WarTranslated (@wartranslated) February 24, 2026