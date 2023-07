Пътят за Крим е безопасен, може да ви срещне я танк, я БТР: Руска блогърка смайва (ВИДЕО)

"Помнете – танкът е най-важния обект на пътя", добавя младата жена.

Рускинята казва и друго – ако имате пътна застраховка, включваща и Пътна помощ, тя няма да е валидна в случай на спешна необходимост.

И друга нейна констатация: "Няма много хора, очаквах задръствания. Май хората са малко загрижени да минат по този път". Без допълнителен коментар на констатацията, но дали причината не е тази: Атака с дронове в Москва, удари в Крим и Одеса (ВИДЕО)*

"Land route to Crimea is safe, but a tank may emerge at any point" - Russian propagandist says she was surprised that the land route to the occupied Crimea is not used by anyone, she was expecting traffic jams. pic.twitter.com/KuRF2RZeI6