Пътници в паника: Пожар на борда на ферибот край Капри (ВИДЕО)

Пожар избухна в машинното отделение на ферибота "Рафаеле Рубатино" от Тирения, докато корабът е бил северозападно от остров Капри, на около петнадесет мили от пристанището на Неапол, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Вследствие на пожара не са регистрирани големи щети, само ужас и страх сред 152-мата пътници на борда на ферибота. Стана ясно, че екипажът е потушил пожара, а няколко часа по-късно корабът акостира в пристанището на Неапол и пътниците са успели да слязат.

Двигателят се повредил

Двигателите на кораба са отказали, което е довело до отклонение, докато не пристигнали два влекача от пристанището на Неапол, които го закачили и го теглили към столицата, без да е необходимо евакуиране на пътниците.

Корабът е отплавал от Палермо тази сутрин с пътници и превозни средства на борда. Операциите по връщането вече са започнали; фериботът е на осем мили от Неапол и е планирано да акостира след няколко часа, късно вечерта.

Un incendio è scoppiato domenica 10 agosto all’interno della sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, partita da Palermo e diretta a Napoli. La nave, rimasta alla deriva, è stata poi trainata verso Napoli. Salvi tutti i 155 passeggeri a bordo. pic.twitter.com/s1oB0YhC10 — Local Team (@localteamit) August 11, 2025

Подобни инциденти

Подобен инцидент имаше през юни с круизен кораб на MSC, който пристигна с дванадесет часа закъснение в пристанището на Генуа поради техническа повреда в машинното отделение, която генерира дим на борда, докато корабът се намираше между островите Капрая и Корсика.

В този случай пътниците бяха евакуирани, но за щастие нямаше пострадали. Дори тогава беше необходим влекач, за да се отстрани повредата на двигателя.