11 август 2025, 14:48 часа 489 прочитания 0 коментара
Пътници в паника: Пожар на борда на ферибот край Капри (ВИДЕО)

Пожар избухна в машинното отделение на ферибота "Рафаеле Рубатино" от Тирения, докато корабът е бил северозападно от остров Капри, на около петнадесет мили от пристанището на Неапол, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Вследствие на пожара не са регистрирани големи щети, само ужас и страх сред 152-мата пътници на борда на ферибота. Стана ясно, че екипажът е потушил пожара, а няколко часа по-късно корабът акостира в пристанището на Неапол и пътниците са успели да слязат. 

Двигателят се повредил

Двигателите на кораба са отказали, което е довело до отклонение, докато не пристигнали два влекача от пристанището на Неапол, които го закачили и го теглили към столицата, без да е необходимо евакуиране на пътниците.

Корабът е отплавал от Палермо тази сутрин с пътници и превозни средства на борда. Операциите по връщането вече са започнали; фериботът е на осем мили от Неапол и е планирано да акостира след няколко часа, късно вечерта. ОЩЕ: Трагедия в морето: Пожар на ферибот с над 280 души на борда (ВИДЕО)

Подобни инциденти

Подобен инцидент имаше през юни с круизен кораб на MSC, който пристигна с дванадесет часа закъснение в пристанището на Генуа поради техническа повреда в машинното отделение, която генерира дим на борда, докато корабът се намираше между островите Капрая и Корсика.

В този случай пътниците бяха евакуирани, но за щастие нямаше пострадали. Дори тогава беше необходим влекач, за да се отстрани повредата на двигателя. ОЩЕ: Гръцки ферибот с над 100 души на борда се удари и заседна в скалист остров (ВИДЕО)

Деница Китанова
