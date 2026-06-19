Кабинетът "Радев":

Радев: "Лукойл" ни иска 3 млрд. евро - няма да пуснем санкциите срещу Русия, защото в тях е съоснователят Алекперов

19 юни 2026, 17:17 часа 875 прочитания 0 коментара

Премиерът Румен Радев разсея съмненията, че България ще блокира 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия единствено заради включването в него на руския патриарх Кирил. От Брюксел, където на 18 и 19 юни участваше в срещата на евролидерите, министър-председателят обвърза ветото със санкционирането на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов. Мотивите зад отказа на правителството да не приема наказателните мерки в настоящия им вид е, че компанията на руско-азерския олигарх е предявила иск за 3 милиарда евро от България. 

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"Не става въпрос само за патриарх Кирил – това засяга и нашата енергетика, защото в обхвата на физическите лица е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на „Лукойл“. А това е човекът, който положи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че „Лукойл“ предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака", аргументира се Радев. "Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид".

Снимка: Getty Images/Guliver

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В началото на юни вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев обяви, че разполага с "поверителна информация" - че към момента има "иск, арбитражен спор от страна на собственика на активите на "Лукойл" в България - "Литаско". Нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 млрд. евро за 30 секунди в зала и в комисия". Причината за тези думи - бързата законова поправка от миналия парламент, с която управляващите разшириха правомощията на държавния особен управител, позволявайки му да управлява и дори да продаде бизнеса на компанията у нас уж по немски модел: "Има иск към България за 3 млрд. евро и много застрашително обстоятелство": Министър на Радев за "Лукойл".

Алекперов беше президент на "Лукойл" от 1993 до 2022 г. Той е един от най-богатите руснаци.

Никой от евролидерите не опитал да убеди Радев да промени позицията си, каза той – лидерите го познавали „много добре“ и знаели, че позициите му са „винаги аргументирани и се приемат“.

Парите по ПВУ: ЕК ни изплаща още 150 млн. евро по петия транш

След като стана ясно, че България ще получи 1 милиард евро по Плана за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия по четвъртото плащане, Радев се похвали, че дошла зелена светлина от изпълнителния орган в ЕС за още 150 милиона евро по петия етап от ПВУ. Според него това е "ясен показател за доверието в българското правителство и признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия".

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"Както виждате, по никакъв начин европейски фондове и плащания по ПВУ не се спират към България – напротив, за това доверие, което има към българското правителство, даже ни изплащат средства и в аванс", похвали се Румен Радев.

Срещата със Зеленски: Радев допусна трансфер на украински технологии за дронове и у нас

Премиерът коментира и срещата си на четири очи с украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на евролидерите.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

"На първо място, ние проведохме една много ползотворна среща, на която обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството най-вече в енергетиката. Защото България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни, електропреносни системи, за договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни мрежи и терминали за втечнен газ – това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Защото наистина търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще расте, а България има всички условия за гарантиране на диверсификация и сигурност на доставките. Това беше основната тема за разговор", каза Радев.

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"Не само Вертикалният газов коридор – Трансбалканският коридор, който беше навремето от СССР, през Румъния, България, оттам за Гърция, Турция, Северна Македония, в момента стои неизползван. Може да работи в реверсивен режим и може по него да се доставят големи количества газ на север и на запад", допусна премиерът.

И каза какво още са си говорили със Зеленски: "Но, разбира се, Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете. И тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да подпомогнем и модернизацията на българската армия. Но само принципни положения".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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