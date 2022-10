Ракета е паднала близо до румънското посолство в Киев

"Категорично осъждам атаките с ракети на Русия срещу цивилни обекти в центъра на Киев и в други украински градове при грубо нарушаване на международното хуманитарно право, които доведоха до загуби на човешки животи. Радвам се, че персоналът на посолството на Румъния е в безопасност, макар че една ракета е ударила само на 850 метра от сградата на посолството", посочи министърът.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other 🇺🇦cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO🇹🇩 Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.