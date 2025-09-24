"Расист, сексист, женомразец и ислямофоб": Кметът на Лондон по адрес на Тръмп (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Кметът на Лондон Садик Хан отвърна на удара на Доналд Тръмп, обвинявайки американския президент, че е „расист, сексист, женомразец и ислямофоб“. Британският столичен градоначалник се ядоса на американския президент след като в реч пред ООН Тръмп го нарече „ужасен“ и го обвини, че градът е насочван към „шериата“, предаде "Гардиън".  

Коментарите на Тръмп във вторник вечерта предизвикаха гняв сред представителите на лейбъристите , като министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг похвали Хан като човек, който „защитава различията в произхода и мненията“.

Министърът на труда и пенсиите Пат Макфадън не коментира забележките на Тръмп за Хан, а вместо това защити репутацията на Лондон като глобален град. ОЩЕ: “Изпратете ги у дома“: 150 000 на протест срещу мигрантите в Лондон

