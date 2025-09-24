"Расист, сексист, женомразец и ислямофоб": Кметът на Лондон по адрес на Тръмп (ВИДЕО)

Кметът на Лондон Садик Хан отвърна на удара на Доналд Тръмп, обвинявайки американския президент, че е „расист, сексист, женомразец и ислямофоб“. Британският столичен градоначалник се ядоса на американския президент след като в реч пред ООН Тръмп го нарече „ужасен“ и го обвини, че градът е насочван към „шериата“, предаде "Гардиън".

"Trump is a racist, sexist, misogynist, and Islamophobe"



London Mayor Sadiq Khan responded to US President Donald Trump’s criticism, who called him "just a monstrous mayor."



In his statement, Khan called Trump a racist, sexist, misogynist, and Islamophobe, emphasizing that his… https://t.co/cy0fILgBWj pic.twitter.com/ygyQ6qZ6nU — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Коментарите на Тръмп във вторник вечерта предизвикаха гняв сред представителите на лейбъристите , като министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг похвали Хан като човек, който „защитава различията в произхода и мненията“.

Министърът на труда и пенсиите Пат Макфадън не коментира забележките на Тръмп за Хан, а вместо това защити репутацията на Лондон като глобален град. ОЩЕ: “Изпратете ги у дома“: 150 000 на протест срещу мигрантите в Лондон