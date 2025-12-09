Войната в Украйна:

09 декември 2025, 15:32 часа 199 прочитания 0 коментара
Разкриха таен план на крал Чарлз III за съдбата на принц Андрю

През последните седмици публичната позиция на крал Чарлз III спрямо брат му принц Андрю изглеждаше недвусмислена – дистанцирана, дисциплинарна и категорична. Андрю беше лишен от всички кралски титли, беше изгонен от Royal Lodge, а публичното му присъствие беше почти изтрито на фона на нарастващите скандали. Въпреки това, според вътрешни източници, цитирани в скорошен разследващ доклад, зад затворените врати на двореца Чарлз е изготвил съвсем различен план – план за дискретна подкрепа и частна защита.

Източници описват "двустепенна стратегия", при която Андрю е публично осъден и изключен, но в частен план е запазен в рамките на предпазна мрежа. Целта: да се ограничи увреждането на репутацията, като същевременно се предпази Андрю от тотален крах.

Защо Чарлз запазва лоялността си в разгара на скандала

Въпреки че е лишил Андрю от титлите му и го е изгонил от 30-стайния Royal Lodge, Чарлз продължава да покрива разходите за частно жилище на брат си – вероятно в имението Сандрингъм – и му предлага минимална финансова и правна подкрепа.

Този двоен подход, според вътрешни източници, отразява конфликта между монархическите задължения и семейната лоялност. Хората, които познават добре кралското семейство, казват, че Чарлз чувства задължение към брат си – връзка, изградена през десетилетия от детството им, преди скандалът с Епстийн да разруши публичния живот на Андрю.

Някои помощници в двореца описват позицията на Чарлз като "прекалено защитна", признавайки, че макар Андрю да рискува да се превърне в тежест, изключването му напълно би довело до непредвидими последствия. Критиците твърдят, че тази стратегия е опасна. Като предлага тайна защита, Чарлз може неволно да подкопае усилията на монархията да се дистанцира от миналите си връзки.

Доверието на обществото в институцията е крехко – и всякаква възприемана снизходителност към Андрю може да поднови вниманието на медиите. Всъщност, публикуването на допълнителни документи от САЩ, свързани с миналите връзки на Андрю с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се очертава като нова заплаха. Но от гледна точка на краля целта изглежда ясна: да се запази най-лошото от скандала в публичното пространство, като същевременно се даде на брат му шанс да се възстанови насаме, далеч от заглавията в медиите.

В сложния свят на управлението на репутацията на кралското семейство Чарлз може би е постигнал деликатен баланс – такъв, който защитава короната в публичното пространство, като същевременно запазва единството на семейството в частния живот, пише "Marca".

