Русия е прекалено търпелива с Европа: Близък до Путин обяви кога Москва ще използва ядрено оръжие

Сергей Караганов, председателят на Съвета по външна и отбранителна политика на Русия - организация, която е близка до Владимир Путин, заяви, че Москва е "твърде търпелива" с Европа.

Запитан би ли използвала Русия ядрено оръжие срещу Европа и в какъв случай, той бе категоричен, че това би станало, ако Русия е на ръба на поражението във войната си с Украйна. И пояснява:

"Какво би означавало руско поражение? Ако Русия някога е на ръба на поражението, това би означавало, че Русия ще използва ядрени оръжия и Европа ще бъде физически унищожена. За това просто е невъзможно да се говори, немислимо е, но те говорят за това, защото се нуждаят от война, за да оправдаят престоя си на власт, за да оправдаят съществуването си", заяви Караганов пред скандалния американски журналист Такър Карлсън в подкаста му The Tucker Carlson Show, цитиран от The Hill.

Караганов ясно даде да се разбере, че не вярва в руското поражение, определяйки го като "фантастична илюзия". Според него коментарите на европейските лидери, говорещи за поражение на Русия в Украйна, показват само тяхната "интелектуална несъстоятелност".

"Рано или късно, ако продължат да подкрепят тази война, жертвайки живота на много украинци и други хора... ще бъдем принудени да ги накажем строго. Да се ​​надяваме, в ограничен смисъл", заплаши Караганов.

The Hill добавя, че Караганов е правил подобни коментари относно ядрените възможности на Русия и по-рано, по-специално през юни 2023 г., когато призова за ядрени удари срещу няколко държави, "за да се вразумеят онези, които са загубили ума си".

