Предложение: Улица в кв. "Изгрев" да носи името на убитата журналистка Анна Политковская

Част от софийската улица „Латинка“ в район „Изгрев“ ще бъде преименувана на името на емблематичната руска разследваща журналистка Анна Политковская. Предложението е внесено под формата на доклад в Столичния общински съвет (СОС) от група общински съветници и предстои да бъде разгледано и гласувано от местния парламент на заседанието този четвъртък (5 ноември). Новото име ще носи самостоятелна отсечка от ул. „Латинка“, разположена между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“.

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Защо се налага преименуване?

В доклада се посочва, че въпросната отсечка и останалата част от улица „Латинка“ всъщност не представляват геометрично продължение една на друга. При пресечката с ул. „Никола Мирчев“ трасето прекъсва, а отсечката е изместена в друга линия. Връзката между тях до момента се е запазвала единствено по силата на общото наименование. Именно това географско особено положение позволява отсечката да бъде третирана като самостоятелен обект, докато останалата част от ул. „Латинка“ запазва старото си име без промяна.

Вносителите подчертават, че за гражданите и фирмите, регистрирани в засегнатия участък, няма да възникнат административни затруднения. Съгласно общинската наредба, засегнатите лица имат право на безплатно издаване на необходимите удостоверения за адрес или за идентичност между старото и новото наименование.

Символиката зад името

Анна Политковская (1958–2006) остава в съвременната история като един от най-безкомпромисните гласове на независимата руска журналистика. Като репортер в независимото издание „Новая газета“, тя отразява с детайли и риск за живота си военните престъпления по време на Чеченските войни, корупцията в руските държавни структури и ограничаването на демокрацията. Автор е на редица книги, сред които „Путинска Русия“ и „Чеченски дневник“, и е удостоена посмъртно с престижната награда на ЮНЕСКО „Гийермо Кано“ за свобода на печата.

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На 7 октомври 2006 г. Политковская е застреляна пред асансьора на блок в Москва. Убийството ѝ се превръща в международен символ на цената, която журналистите плащат в защита на истината.

В мотивите към доклада общинските съветници отбелязват, че Столична община вече има традиции в отдаването на почит към личности, защитили свободата и човешкото достойнство. Именуването на софийска улица на нейно име се определя като акт на историческа справедливост и жест на солидарност към независимите медии и принципите на демокрацията.