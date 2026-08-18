Шампионска лига НА ЖИВО: Левски 0:0 АЕК Атина, оспорвано първо полувреме (ВИДЕО)

Българският футболен шампион Левски излиза тази вечер в най-важния си мач от много години насам. "Сините" приемат гръцкия първенец АЕК Атина от 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът е на 26 август в Атина. Можете да проследите мача Левски - АЕК НА ЖИВО в Actualno.com!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

Левски: 92 Вуцов, 21 Алдаир, 31 Серафимов, 50 Димитров, 3 Майкон, 35 Сержиньо, 19 Мубарик, 20 Сентейес, 11 Око-Флекс, 7 Рейналдо, 17 Евертон Бала

АЕК Атина: 1 Стракоша, 12 Рота, 2 Мукуди, 44 Филипе Релваш, 3 Пилиос, 14 Майер, 18 Марин, 6 Кайринен, 11 Койта, 9 Йович, 90 Зини

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ МАЧА ЛЕВСКИ - АЕК

Първо полувреме

Още от самото начало Левски показа, че ще играе за победа. "Сините" стартираха офанзивно и опитаха да упражнят натиск към вратата на гостите от АЕК. Веднага се видя и тактическият замисъл на Веласкес с включването на левите бекове Майкон и Алекс Сентейес заедно на терена. Майкон влезе в средата на терена, докато Сентейес застана отляво, за да може двамата да си помагат в опазването на Лука Йович и Ловро Майер. Подобна тактика бе използвана и в реванша срещу Борац Баня Лука.

Първата опасна ситуация в мача се откри пред вратата на Левски. АЕК задържа топката и премина умело през линиите, а накрая Ловр Майер овладя и подаде към Лука Йович. Бившият нападател на Реал Мадрид и Милан излезе на стрелкова позиция и опита удар към далечния ъгъл, но изстрелът му се приземи върху напречния стълб, излизайки в аут за щастие на Светослав Вуцов и играчите пред него.

В 29-ата минута Левски изпълни опасно центриране от статично положение, което създаде напрежение в наказателното поле на АЕК, но се стигна само до корнер. Четири минути по-късно АЕК отново бе много близо до гол. Остро центриране в наказателното поле стигна до много опасна зона на далечната греда, където съотборник на Лука Йович му взе топката от главата и го лиши от шанс да вкара. Секунди по-късно Светослав Вуцов допусна груба грешка при изнасянето на топката и я подари на Йович, който веднага опита удар от чудесна позиция, но стреля в аут.

В 38-ата минута дойде най-чистата ситуация пред Левски: Алдаир бе изведен зад защитната линия на АЕК по десния фланг в наказателното поле. Той веднага подаде точно към Армстронг Око-Флекс, който се озова на чиста стрелкова позиция в пеналтерията, но се забави с обработката на топката, като опита да я гардира и не успя да нанесе удар. Крилото изпусна чудесен шанс да вкара, а атаката на "сините" завърши с рутинен удар в обсега на вратаря на АЕК.

Добрите минути за Левски продължиха, като в 43-ата минута дълго диагонално подаване на Кристиан Димитров намери перфектно включилия се по левия фланг Алекс Сентейес. Той центрира добре в наказателното поле за Армстронг Око-Флекс, който овладя, но отново не успя да завърши подобаващо нападението на домакините.

Преди мача Левски - АЕК

Във вторник вечер Левски излиза пред историческа атмосфера пред повече от 38 000 зрители, които ще опитат да дадат допълнителен импулс на тима на Хулио Веласкес. Залогът е огромен – класиране в основната фаза на Шампионска лига би донесло на Левски и гарантирана финансова инжекция от над 18 милиона евро.

"Сините" обаче имат кадрови проблеми. Новото попълнение Марко Груич няма право да играе, тъй като все още не е картотекиран за европейските турнири. Срещата пропускат и контузените Оливер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

От другата страна е шампионът на Гърция АЕК – сериозно европейско препятствие, което ще търси добър резултат в София преди реванша. За Левски задачата е ясна: силно домакинство, дисциплина и резултат, който да остави всичко отворено преди решаващите поне 90 минути в Атина.

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