Русия напредва в Донецка област, върна си половината изгубено в Курск, но масово го срина (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия напредва все по-уверено и е на път да превземе още една ключова за украинската отбрана точка в югозападната част на Донецка област. Става въпрос за Времеевското направление – след като Курахово беше превзето от Русия, направлението вече се нарича Новопавловско и обединява Времеевското направление и Кураховското направление. Руски части са успели да превземат село Времеевка, на което беше кръстено направлението – геолокализирани видеокадри го показват, издигнато е руското знаме. Селото се намира буквално в подстъпите от юг на основната руска цел тук – Велика Новоселка, чиято съдба изглежда незавидна.

На 300 метра от мястото, на което е издигнато руското знаме, има мост за Велика Новоселка, пише руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Мостът е разрушен и непристъпен за военна техника, но пехота няма да има проблем да го използва. "Рибар" добавя, че във Времеевка може и да има някои украински позиции в северната част на селото, но иначе районът е под руски контрол.

(КАРТА) Превземането на Времеевка означава, че руснаците застават плътно до Велика Новоселка от юг. Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец вече предупреди, че градчето е със специфично местоположение – защото то е обградено от две реки и при необходимост на украинските части да се изтеглят на запад, ще има затруднения, тъй като трябва да преминат през река Мокра Яла. Засега на северния фланг на Велика Новоселка руснаците не са пробили – трябва да преминат през Нови Комар, за да го сторят. "Защитата на Велика Новоселка е към своя логичен завършек. Предните части на 127-ма руска мотострелкова дивизия от Пета общовойскова армия на противника превзеха селата Нескучно и Времеевка. Така те направиха по-нататъшното успешно задържане на Велика Новоселка при практическо обкръжение от три страни ако не невъзможно, то явно много, много малко вероятно. Освен това е очевидно, че дори да се вземе решение за изтегляне от Велика Новоселка, ще бъде много трудно това да се направи успешно", казва сега Машовец. Пред "Суспилно" говорител на украинска бригада, защитаваща Велика Новоселка, посочи, че руската армия има числено превъзходство 3:1 в този сектор на фронта: Щурмовете с танкове стават самоубийствени за Русия: Загубите ѝ с числа и примери (ОБЗОР – ВИДЕО)

За пръв път руското военно министерство призна колко територия е загубила Русия след операция "Курск" в пиковия ѝ момент – 1268 квадратни километра са били под украински контрол съгласно сводка на министерството, публикувана в официалния му канал в Телеграм. Сега обаче 63,2% били върнати т.е. 801 квадратни километра – американска оценка гласи, че руснаците са си върнали 50% от загубеното (на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната ISW). Не е върнат обаче най-важният превзет град при операция "Курск" - Суджа, който е разпределителната станция за руския газ за Европа по т.нар. украински маршрут. Транзитът оттам беше спрян официално от 1 януари, 2025 година. Как точно Русия си връща земята – видеокадри от село Дарино показват, че руснаците безогледно сриват всичко, независимо, че става въпрос за техни населени места – с артилерийски обстрели, дронове и авиационни бомби:

Black Swan unit within the 225th Assault Batallion shows how Russian forces reduced Dar’ino in Kursk Oblast to ashes.



"Once, we thought the scorched earth tactic was reserved for Syria or Ukraine. Now, we see even their own land holds no value to them. Land is for resources;… pic.twitter.com/EQFmySKluC