Русия отхвърли призива на САЩ да спре "системните удари" по Киев

САЩ отправиха необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните "систематични удари" срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украйна в отговор на бомбардировките на Русия със стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони.

ОЩЕ: Шойгу: Ударът по Киев може да е във всеки момент, Русия отказва да си ходи от Армения

Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег "Орешник", способна да носи ядрени бойни глави, като това бе поне третият път, в който Москва използва такова оръжие срещу Украйна от ноември 2024 г. насам.

Осъждайки неделния обстрел, заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус нарече използването на ракетата "Орешник" от Русия "необяснима, опасна и варварска ескалация" на войната, която избухна с мащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

"Предупреждаваме Русия да не предприема така наречените систематични удари срещу Киев, които рискуват да доведат до още жертви сред цивилното население и да забавят перспективите за мир", заяви Брус, цитиран от Reuters и БТА.

ОЩЕ: След писмото на Зеленски: Американски конгресмени призоваха за спешно прехвърляне на повече ПВО ракети на Украйна

Коментарите на Брус бяха сред най-острите критики към Русия, изказани от страна на администрацията на Тръмп, която като цяло е заемала досега по-примирителна позиция спрямо Русия в сравнение с повечето съюзници на САЩ. Тя не посочи как САЩ биха реагирали, ако Москва изпълни заплахата си за "систематични удари".