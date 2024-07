Русия пак обстреля Украйна с ракети, пореден руски Су-25 е аут (ВИДЕО)

И тази нощ Руската федерация извърши ракетна атака срещу Украйна. Мащабът на атаката тепърва ще бъде оценяван, информацията дотук обаче подсказва, че е далеч от случващото се в най-страшните дни за Украйна дотук във войната, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Около час преди полунощ стана ясно, че 4 руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС са излетели от традиционното си убежище в Мурманск. В официалния канал на украинските ВВС в Телеграм излезе предупреждение, че изстрелване на крилати ракети се очаква след 2:00 часа през нощта. Първо имаше предупреждение за Одеса – атака с балистични ракети, като на два пъти ръководителят на Одеската военновременна администрация Олег Кипер писа в канала си в Телеграм жителите на града да се скрият в бомбоубежищата. Вторият път беше точно 5 минути след 2:00 часа.

Впоследствие украинските ВВС предупредиха за 2 групи изстреляни от руснаците крилати ракети, изстреляни с маршрут към Киевска област, през Черниговска област. Ту-95 обикновено изстрелват ракети Х-101/Х-555. Беше уточнено и, че има летящи ракети към Житомирска област. Малко преди 4:00 часа беше обявена край на атаката – с уточнение, че руската тактическа авиация остава активна.

Вчера, 7 юли, украинският генщаб обяви, че е свален руски щурмови изтребител Су-25 в Донецка област, в най-горещото направление на боевете – Покровското: Без спирка: Украинците се похвалиха с още един свален руски Су-25 (ВИДЕО)

Цял ден продължиха и взривовете в уцелелния руски оръжеен склад в Сергеевка, Воронежка област. Там, по неофициални данни, са били складирани ракети "земя-въздух", боеприпаси за танкове, артилерийски снаряди и патрони за леко стрелково оръжие. Беше обявено извънредно положение, след като и руските власти признаха, че украинска атака е причина за случилото се, но опитаха да омаловажат, че складът бил уцелен от "отломки": Орбан обвини НАТО с опорка на Путин. Украйна си върна позиции при Харков и предизвика евакуация във Воронеж (ВИДЕО)

