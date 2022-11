Русия се готви да отбранява Мариупол, руски губернатор съветва мобилизираните да си купуват екипировка

Според британските данни, при Мариупол руснаците са започнали да разполагат т.нар. драконови зъби - бетонни блокове във формата на пирамида, които са предназначени за спиране на танкове. Мариупол е ключовата точка на т.нар. сухопътен мост между Крим и Русия, напомнят британците. И заключват, че руската подготовка цели да се попречи на евентуален бърз украински пробив на голяма територия, какъвто беше реализиран в Харковска област през септември.

Междувременно губернаторът Ориол Андрей Ключков се обърна към недоволни от екипировката си новомобилизирани. Той посъветва всеки недоволен от каквото и да е да си го закупи.

"If someone doesn't like it, buy it yourself," said Andrey Klychkov, Governor of the Oryol Region, in response to complaints about poor-quality equipment for mobilized Russians pic.twitter.com/7mnHNjtTiz