Русия се хвали със знаков успех на фронта относно символ на украинската контраофанзива'23

Твърдението е знаково, тъй като Работино беше основният украински успех в провалилата се украинска контраофанзива от лятото на 2023 година. От няколко месеца там се водят боеве - и нито един от ползващите се с повече авторитет руски военни телеграм канали не беше съобщил досега, че руската армия е близо до превземането на Работино.

Показателно е, че от доста време насам популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изобщо не обръща внимание на Запорожка област. Малко повече натам гледа друг руски военен блогър и пропагандист - Семьон Пегов, който редовно пише как няма промяна в ситуацията там и че специално Работино е толкова "изравнено със земята", че руските части не могат да намерят къде да се укрепят, за да го преодолеят. Последният засега обзор на Пегов за тази част на фронта касае само Върбово - че имало боеве северозападно от него и обстановката е без съществени промени.

Работино е на 10 километра южно от Орехов, по направлението към окупираните от руснаците Токмак и Мелитопол.

Руското военно министерство се похвали и с превземането на линията Глубоко - Лукянци, в спомагателното направление за руската операция в Харковска област към село Липци. И отново - доказателства за това няма. Има обаче геолокализирани видеокадри от украински източник (КАРТА), които показват точен удар по къща, предполагаемо използвана от руски войници като позиция - именно в Глубоко, както и твърдения за стабилизиране на фронта там плюс информация, че руските части се окоповат в самото Глубоко: Боевете в Украйна: Серия ВИДЕА показва размера на загубите

A small update from north of Kharkiv region. The frontline has somewhat stabilized, however many command and control issues still remain.



Too many commanders are giving too many orders at the same time to the same unit, it is still a little chaotic, but it's getting better.… pic.twitter.com/T2shOiSFxZ