Сателитът "Зоркий", който трябва да е руският еквивалент на системата Starlink на компанията SpaceX на Илон Мъск, ще започне производство в Русия през тази година. Плановете са да бъде разположено орбитално съзвездие от над 300 спътника през 2027 г., които да осигурят комуникации до всички руски райони, които сега не са покрити от наземни мрежи. Защото в момента дори покритието на мобилните телефони все още не е повсеместно в Руската федерация. Това обеща Дмитрий Баканов, изпълнителен директор на държавната корпорация "Роскосмос", в ефира на "Первый канал".

Баканов за първи път обяви, че се работи по руския еквивалент на Starlink още през септември 2025 г., обещавайки "скоро" Русия да има собствен широколентов интернет терминал. Според съобщения в медиите, цената ще е между 0,5–1,5 трилиона рубли. В допълнение към проекта "Зоркий", Русия разработва и нискоорбиталната сателитна констелация "Расвет", като планира да изстреля между 350 и 900 спътника.

Всъщност още през 2018 г. Москва за пръв път обяви проекта си за създаване на аналог на Starlink. Тогава той се наричаше "Сфера" и предвиждаше съзвездие от 600 спътника. Плановете обаче бяха спрени заради руската инвазия в Украйна, когато санкциите срещу Русия направиха проекта абсолютно невъзможен за изпълнение.

Още: Световният шампион Русия е помогнал на Иран за най-голямото прекъсване на интернет в историята (ВИДЕО)

"Роскосмос" беше ударен с колосални и много болезнени санкции: прекратяване на всички търговски договори (дори Япония и Корея отказаха да сътрудничат) и сериозни ограничения върху космическата електроника, което на практика спря развитието на руското спътниково строителство", призна тогава космическият експерт Виталий Егоров, цитиран по онова време от The Moscow Time.

Какво ще се случи този път с поредния руски еквивалент на Starlink предстои да разберем.

Още: С нови честоти: SpaceX разширява сателитната си мрежа