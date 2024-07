Руски "доброволци" се скараха с украински партизани кой прави саботажи на жп линии (ВИДЕО)

Бойци на Руския доброволчески корпус (РДК) са извършили успешно саботаж на железопътната линия в Свердловска област в района на Кедровка. Освен релсовия път е повреден товарен влак, движещ се към военно поделение 58661. Това съобщава РДК в канала си в Телеграм.

От съобщението на РДК обаче излиза, че новината се споделя, при това с ВИДЕО, защото руските доброволци смятат, че украинските партизани от "Атеш" са си присвоили техен успех.

"Приветстваме всяко активно противопоставяне на окупационния режим в Кремъл и винаги сме готови да подкрепим неговите искрени противници! Но няма да позволим на никого да присвои за себе си плодовете на нашия тежък и опасен труд", казват от РДК. Движението дава и пример за какво "присвояване" говори - ТУК!

РДК и Легион "Свободна Русия" действат доста често заедно и станаха известни с операции в Белгородска област. Кой обаче стои зад тях, припомнете си: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

