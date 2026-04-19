Руски пристанища и завод пак горят: Лавров стана по-любезен с Украйна, докато се заканва (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Може би в този момент някой нарича нас книжен тигър, както (Доналд) Тръмп нарече НАТО. Но бих предупредил да не се правят такива паралели. Нашият характер има една черта – търпение. Казваме – Господ е търпял и на нас е казал. Но в даден момент търпението свършва и мисля, че дори е добре, че никой не знае къде е тази наша червена линия". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на Дипломатическия форум в Анталия – явна препратка към войната в Украйна, която руският диктатор Владимир Путин подпали.

Lavrov calls patience Russia’s key trait and says it’s good no one knows where their red lines end. pic.twitter.com/WYbQpcYclR — WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2026

Това е подигравка "с, да речем, жителите на Белгородска област" - възмущение избликна от дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". И още от обзора: "На фронта е тихо. Очакваната пролетно-лятна настъпателна кампания или е отложена, или е невъзможна поради обективни причини: врагът е създал мъртва зона с помощта на множество дронове, нанесъл е удари по непосредствения ни тил и е затруднил логистиката (...).Опитите за допълнително стресиране на населението на страната (бел. ред. - на Русия) и дестабилизиране на ситуацията стават очевидни; те неочаквано идват отгоре, което не може да не повдигне въпроси. Икономическата ситуация продължава да се влошава, което ще се отрази на организацията на снабдяването на армията. Може би най-накрая ще можем да използваме съществуващите ресурси по-ефективно".

Лавров коментира и дали може да се възобновят мирни преговори с Украйна в Истанбул – по думите му, тази тема не била приоритет номер едно. "На никого не налагаме преговори. Винаги подхождаме от гледна точка на факта, че ако партньорът е готов, ние няма да насилваме. И това въпреки печалния ни опит с украинските ни колеги", каза той. Тонът и подбраните му думи са доста многозначителни, предвид факта, че в официалната кремълска реториха Украйна често е определяна за „така наречената“ държава и че само преди седмица говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза как веднага щяло да има мир, ако украинският президент Володимир Зеленски се предаде – ОЩЕ: Русия слага край на примирието: Кремъл с пореден ултиматум към Зеленски

Lavrov claims talks on Ukraine are not a priority and Russia is not pressuring anyone to negotiate, while welcoming a 'return to talks' in Istanbul. pic.twitter.com/iArFV8lVf8 — WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2026

Относно преговорите, украинският външен министър Андрий Сибиха, който също беше в Анталия, беше лаконичен и то пред микрофоните на истерични руски журналистки: "Зеленски е готов да се срещне с Путин – въпросът е той защо се крие?":

Zelensky is ready to meet Putin. Why is he hiding, Sybiha asked a Russian reporter pestering the Ukrainian delegation about talks. https://t.co/su1V33TOIx pic.twitter.com/NrmqZTlzSA — WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2026

Украйна удря безмилостно

И тази нощ украинските далекобойни дронове не дадоха покой на Путинова Русия. Видеокадри показват пожар от района на морското пристанище в Ейск, Краснодарския край. И на този фон, оперативният щаб на Краснодарския край съобщи в канала си в Телеграм, че на пристанището паднали отломки от дрон, но пожар нямало. Пристанището обработва между 3 и 4,5 милиона тона товари годишно, предимно зърно, въглища, петролни продукти, както и метали и насипни товари. То играе ключова роля в логистиката в Азовско-Черноморския басейн. Товари от Ейск се превозват и до средиземноморски страни, като например Египет.

Пожарът в Ейск стана часове след като пожар избухна и в пристанището на Санкт Петербург. Местното издание "Фонтанка" съобщи, че той не бил предизвикан от външна намеса – тоест от атака с дронове. Официална информация за случилото се не дават в каналите си в Телеграм нито местният клон на руското министерство на извънредните ситуации, нито кметът на града Александър Беглов:

A fire in the port area of Saint Petersburg at the Baltic Ship Repair Plant, Supernova reports. pic.twitter.com/d4OnVHGuEU — WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2026

Официална информация обаче даде губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар за силни гърмежи и взривове в Таганрог. Той признава в канала си в Телеграм, че е имало ракетна атака, тя нанесла щети на "търговска инфраструктура", имало пожар в склад и трима души са ранени. Данните за щетите обаче се изяснявали. Според геолокализация на видеокадри от мястото на събитието обаче става ясно, че е атакуван Таганрогският автомобилен завод (ТагАЗ). В комплекса му се намира "Атлант Аеро" - предприятие, което произвежда руските ударни дронове "Мълния" и компоненти за руските разузнавателни дронове "Орион":

Постиженията на украинците във въздушната война вече дразнят неимоверно и Z-каналите – заслужава си да бъдат отбелязани оплакванията на "Два майора", който твърди, че техен източник казал, че скорошните огромни щети в пристанище Уст-Луга на Балтийско море са станали, защото руската ПВО нямала достатъчно ракети-прехващачи.

"Украинците коренно промениха начина, по който се водят войни. Те свършиха забележителна работа по отношение на иновациите и аз публично заявявам, че ние се учим много от тях и прилагаме много от уроците, на които са ни научили" - думи на Дан Дрискол, който е министър на сухопътните сили на САЩ и подчинен на министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет:

“Ukrainians have fundamentally changed the way wars are fought. They have done an absolutely remarkable job of innovating, and I publicly state that we are learning a lot from them and applying many of the lessons they have taught us,” said U.S. Army Secretary Driscoll. pic.twitter.com/INynCHCdof — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма никаква промяна в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. На 18 април е имало 153 бойни сблъсъка, само с 2 повече спрямо 17 април. Руснаците са хвърлили 216 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 1 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3404 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 40 надолу. Руската армия е използвала 9360 FPV дрона, което с около 50 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 28 спрени руски пехотни атаки там и отново Покровск и Мирноград са посочени като места на активни боеве. Макар на хартия руснаците да окупираха двата града, бойните действия и особено с помощта на дронове се водят все още както за позиции в тях, така и в западните им и северни предградия (Гришино – южните покрайнини на селото оставали сива зона според руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, Родинско) плюс села североизточно от Мирноград (Билицко, Шевченко, Новопавловка), в сектора на фронта южно от Добропиля. 19 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 4 от Часов Яр към Константиновка. 12 руски пехотни атаки са станали при Гуляйполе, Запорожка област.

Ukrainian Su-27 fighters have supported ground forces near Rodynske, striking Russian positions and preventing Russian troops from regrouping. #Ukraine pic.twitter.com/w0VBT6c1wA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026

Ukraine's 225th Assault Regiment has repelled a Russian assault using motorcycles in Zaporizhzhia region, with FPV drones striking and stopping advancing units. #Ukraine pic.twitter.com/zSo3q2Mox3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026

⚡️Часів Яр. Окупанти пішли на прорив у смузі 24 бригади. Застосували 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли.



Розвідка, дрони, артилерія, піхота - спрацювали злагоджено. Прорив зірвано. Противник успіху не мав.



Втрати ворога — на відео.



Бій за місто триває! pic.twitter.com/w0s3vx5DDG — 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) April 18, 2026

21st Mechanized Brigade stopped a russian mechanized assault destroying and halting several AFVs before they reach the Ukrainian border close to Myropillya, Sumy



0:39 51.036241, 35.410349https://t.co/80C1FNhUKb pic.twitter.com/YG1SZM9Oj3 — PJ "giK" (@giK1893) April 18, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 236 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 150 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 203 дрона – 32 дрона, които са преминали през украинската ПВО, са нанесли удари на общо 18 места в Украйна, става ясно от сутрешната сводка на украинските ВВС.

На този фон, германски стартъп показа роботи-насекоми с изкуствен интелект, които могат да действат синхронизирано в рояци и да се използват за разузнавателни цели. Проектът е на стойност 13 млн. евро:

⚡️ NATO to deploy spy beetles



A German startup has introduced bioelectronic insects equipped with sensors, secure communication, and AI.



They can operate in swarms, carry out reconnaissance, and remain nearly undetectable. Around €13 million has been invested in the project. pic.twitter.com/BKIMF7UXpm — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026