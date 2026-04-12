Русия слага край на примирието: Кремъл с пореден ултиматум към Зеленски

Русия няма да удължи примирието с Украйна по повод православния Великден, освен ако украинският президент Володимир Зеленски не приеме нейните условия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю. „Устойчив мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално днес. Но Зеленски трябва да приеме тези добре известни решения“, каза прессекретарят.

Още: Великденското примирие в Украйна: Числата. И в Русия, и в Украйна недоволстват за производството на дронове и ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Докато Зеленски не събере кураж да поеме тази отговорност, специалната военна операция ще продължи след изтичането на примирието“, добави Песков, визирайки войната в Украйна, информира БГНЕС.

Още: Вкъщи за Великден: Нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

По-рано украинският президент заяви, че спирането на огъня за Великден е добър повод да се работи върху по-дълготраен мир. "Украйна многократно е предлагала различни формати на примирие на Русия и ние вярваме, че Великден трябва да бъде време на мир и сигурност. Прекратяването на огъня на Великден може да бъде и начало на реално движение към мир - имаме съответно предложение", обяви украинският президент Володомир Зеленски в Telegram на Велика събота. Той обаче увери, че украинската армия е готова за всяко развитие на събитията на фронта.

Още: Възможно ли е примирие и след Великден? Украинската армия ще действа като огледало