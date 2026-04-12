Войната в Украйна:

Русия слага край на примирието: Кремъл с пореден ултиматум към Зеленски

12 април 2026, 14:52 часа 735 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Русия слага край на примирието: Кремъл с пореден ултиматум към Зеленски

Русия няма да удължи примирието с Украйна по повод православния Великден, освен ако украинският президент Володимир Зеленски не приеме нейните условия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю. „Устойчив мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално днес. Но Зеленски трябва да приеме тези добре известни решения“, каза прессекретарят.

„Докато Зеленски не събере кураж да поеме тази отговорност, специалната военна операция ще продължи след изтичането на примирието“, добави Песков, визирайки войната в Украйна, информира БГНЕС. 

По-рано украинският президент заяви, че спирането на огъня за Великден е добър повод да се работи върху по-дълготраен мир. "Украйна многократно е предлагала различни формати на примирие на Русия и ние вярваме, че Великден трябва да бъде време на мир и сигурност. Прекратяването на огъня на Великден може да бъде и начало на реално движение към мир - имаме съответно предложение", обяви украинският президент Володомир Зеленски в Telegram на Велика събота. Той обаче увери, че украинската армия е готова за всяко развитие на събитията на фронта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Кремъл Дмитрий Песков Володимир Зеленски война Украйна примирие Украйна Великденско примирие
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес