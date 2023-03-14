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Руски ракети убиха един човек в Крематорск

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Руски ракети убиха един човек в Крематорск
Снимка: Getty images

Руски ракети убиха един човек в Крематорск, за това съобщава първата дама на Украйна Олена Зеленска в Twitter. Тя уточнява, че това се е случило след обстрел на висока сграда в центъра на Крематорск тази сутрин. 

"Ракетите на руските окупатори продължават да убиват мирни украинци", коментира тя.

"Дълбоко съчувствам на семейството и желая бързо възстановяване на ранените. Междувременно в страната отново е обявена въздушна тревога. Нека се задържим", написа още Зеленска. ОЩЕ: Путин откри силен огън задочно: Пригожин вече е мишена (ВИДЕО)

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