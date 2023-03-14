Руски ракети убиха един човек в Крематорск
"Ракетите на руските окупатори продължават да убиват мирни украинци", коментира тя.
"Дълбоко съчувствам на семейството и желая бързо възстановяване на ранените. Междувременно в страната отново е обявена въздушна тревога. Нека се задържим", написа още Зеленска. ОЩЕ: Путин откри силен огън задочно: Пригожин вече е мишена (ВИДЕО)
#Краматорськ. Ракети російських окупантів продовжують вбивати мирних українців. Зранку під обстріл потрапила багатоповерхівка в центрі міста. Є загиблий. Глибоко співчуваю рідним і бажаю швидкого одужання пораненим. Тим часом у країні знову лунає повітряна тривога. Тримаємось. 🇺🇦— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) March 14, 2023
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Редактор:
Деница Китанова
Етикети: Олена Зеленска Крематорск обстрел Олена Зеленска война Украйна