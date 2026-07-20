Руските новобранци в Украйна като еднодневки: ЦРУ със стряскащи данни колко дълго "живеят" (ВИДЕО)

Руските новобранци, пристигащи на фронта в Украйна, оцеляват средно между 20 и 30 минути, преди да бъдат убити или ранени, заяви директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф. Това е първият случай, в който високопоставен американски разузнавателен служител потвърждава колко смъртоносна е станала войната за Москва. Тази оценка идва на фона на факта, че украинските технологии на бойното поле са забавили настъплението на руснаците по фронта и са привлекли чуждестранни партньори, готови да инвестират милиарди долари в сделки с украинската отбранителна промишленост, пише Defense News.

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Европейски и украински официални лица от месеци твърдят, че броят на руските военни жертви (по класификацията на НАТО това са убити, изчезнали и толкова тежко ранени, че не могат да се завърнат в сражения) е достигнал рекордни нива, като през май най-висшият украински генерал съобщи на съюзниците от НАТО, че Русия губи поне по 1000 войници на ден.

Евтини машини за убиване

„Нашите разузнавателни данни съвпадат с някои от докладите от отворени източници, които може би сте виждали в Украйна“, заяви Ратклиф на срещата на върха за отбрана и иновации в Пенсилвания миналата седмица. „Средната продължителност на живота на руски новобранец, пристигащ на бойното поле в Украйна, се оценява на между 20 и 30 минути. Това се дължи на факта, че дроновете, задвижвани от изкуствен интелект, са се превърнали в изключително специализирани и евтини машини за убиване“, добави той.

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Потвърждението на Ратклиф показва колко решаващо нововъзникващите технологии могат да определят хода на една война. Показва и защо САЩ не могат да си позволят да изостанат.

Съотношението на военните жертви вече е 8:1

Съотношението на военните жертви между Русия и Украйна достигна почти 8 към 1 през първата половина на 2026 г., което представлява увеличение спрямо приблизително 2 към 1 или 3 към 1 през по-голямата част от войната. Причината - дроновете, управлявани от изкуствен интелект, се разпространиха по целия фронт, посочват от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

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Снимка: Getty Images

Над 2 милиона войници от двете страни са били убити или ранени от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., като 1,4 милиона от тези жертви са от руска страна, установяват изследователите от CSIS. В това число попадат около 450 000 загинали – най-високият брой жертви на бойното поле, понесени от която и да е велика сила след Втората световна война.

„Изводът е, че овладяването на тези нововъзникващи технологии е точно толкова важно, колкото и военната сила“, заяви Ратклиф по време на срещата на върха. „Ето защо една по-слаба сила, четири години и половина по-късно, е успяла да удържи превъзхождащата я сила на Русия".

Поуки за целия свят

Ратклиф заяви, че САЩ трябва да вземат насериозно поуките, извлечени на бойното поле в Украйна.

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„Темпото на тяхното настъпление е спряло, тъй като владеенето от страна на Украйна на нововъзникващите технологии и, в този случай, войната с дронове, асиметричната война, е толкова голям изравнител и показва защо трябва да бъдем лидери в това във всички аспекти, за да запазим мястото си на глобалния пазар“, каза той, цитиран от Defense News.

Неговите коментари дойдоха в момент, когато Вашингтон и европейските му съюзници се надпреварват да финансират украинските програми за дронове и да си осигурят достъп до технологията, стояща зад тях.

По-рано Европейският съюз и Украйна подписаха в Киев споразумение за производство на дронове на стойност над 6 милиарда долара, а украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че е постигнат напредък по пакет от сделки със САЩ на стойност няколко милиарда долара: Фон дер Лайен отиде в Киев и подписа "Сделка за дронове" между ЕС и Украйна (ВИДЕО).

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