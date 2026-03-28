Руснаците брутално обиждат Путин, докато той пак оправдава войната си. Зеленски иска ядрено оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че западните гаранции за Киев трябва да включват предоставянето на ядрени оръжия на страната. „Всички казват, че Украйна няма да спечели тази война, защото Русия е ядрена сила. Тогава кажете ми, какви гаранции за сигурност според вас трябва да има Украйна? НАТО? Ядрени оръжия? Е, тогава трябва да ни кажат: „Ще ви дадем НАТО и ще ви дадем ядрени оръжия". Но досега никой не е повдигнал този въпрос", каза той в интервю за френското издание Le Monde.

С Будапещенския меморандум от 1994 г. Украйна върна ядрените оръжия, останали у нея от времето на съветската епоха, в замяна на гаранции за сигурност от Русия, САЩ и Великобритания. Днес първата от тези страни води вече 5 години агресивна война на украинска територия.

Още: Путин беше готов да отстъпи в Украйна, но Тръмп нападна Иран: Руски автор на The New York Times (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна няма да ускори края на войната - ако САЩ искат бърз край, трябва да окажат по-силен натиск върху Русия, а не върху Киев, смята украинският президент.

Според Зеленски цяла Европа, а не само Украйна, трябва да се мобилизира, защото войната в Близкия изток е отвличане на вниманието. „Не искаме територията ни да бъде окупирана отново. Донбас е нашите отбранителни линии и укрепления, изградени през годините. Ако изоставим тези райони, това ще проправи пътя за бърза окупация. САЩ казват: „Изтеглете се от Донбас и ние ще ви предоставим гаранции за сигурност“. Но нашите укрепления са гаранции за сигурност. Не можем да разменяме реалните гаранции, създадени от нашата армия, за други обещания“, каза Зеленски. "Трябва да запазим независимостта, свободата на избор и нашата държава. Това ще бъде основата на един справедлив свят".

Още: Зеленски подписа военна сделка със Саудитска Арабия: Борим се срещу терористи и ще ви помагаме за същото (ВИДЕО)

САЩ отричат твърдения на Володимир Зеленски за гаранциите

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече "лъжа" твърденията на Зеленски за изтеглянето на войските от Донбас в замяна на гаранции за сигурност от САЩ. Топ дипломатът на Вашингтон каза пред репортери, че никога не е изисквал това от Украйна. "Това е лъжа. И аз го видях да го казва – жалко е, защото той знае, че не е вярно“, заяви Рубио по адрес на украинския президент.

Според него на украинските официални лица е било казано нещо различно: „Гаранциите за сигурност няма да влязат в сила, докато войната не приключи". Той подчерта, че това не е било обвързано с никакво изискване за отстъпване на територия. „Това не беше обвързано с условието „освен ако той не отстъпи територия“. Не знам защо той казва тези неща. Просто не е вярно“, добави Рубио за Зеленски.

Rubio calls Zelensky’s claims about troop withdrawal from Donbas “a lie”



U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington never demanded that Ukraine withdraw its troops from Donbas in exchange for security guarantees.



Още: "Това е лъжа": Рубио за твърденията на Зеленски, че САЩ са поискали да се оттегли от Донбас (ВИДЕО)

Отделно от това държавният секретар на САЩ не изключи възможността Щатите да пратят в Близкия изток оръжия, предвидени за Украйна по програмата PURL, с която НАТО купува военно оборудване и материали за Киев от Вашингтон. Такава информация вече се появи в американските медии, които цитират свои източници. Рубио обаче заяви, че към момента това не се случва. Той даде ясно да се разбере, че ако възникне военна необходимост, САЩ ще дадат приоритет на собствените си интереси. Ако конфликтът в Иран ескалира, част от помощта за Украйна може просто да бъде пренасочена, стана ясно от думите му.

Rubio does not rule out the U.S. taking weapons away from Ukraine



However, he said this is not happening at the moment.



The U.S. Secretary of State confirmed that Washington may redirect weapons originally intended for Ukraine to the Middle East.



А що се отнася до Русия, той посочи, че режимът на диктатора Владимир Путин в момента губи повече войници на фронта, отколкото привлича в редиците си.

Още: Путин: Отношенията с Европа са в криза, но не по наша вина (ВИДЕО)

Путин: Войната в Украйна е "битка за мирен, свободен и сигурен живот за нашите деца"

Ясно е обаче, че Путин няма никакво намерение да прекратява войната си в Украйна, особено сега, когато цените на петрола се вдигнаха заради конфликта, разпален от Доналд Тръмп в Иран, Москва се ползва с временно облекчение от санкциите за своя нефт, натоварен на танкери в морето (до 11 април), и така реализира печалби, които да вкара във военната си машина. Диктаторът за пореден път разгласи опорните си точки за причината за агресията си в съседната страна: „Това е справедлива битка за мирен, свободен и сигурен живот за нашите деца и внуци на нашата земя. За свещеното, историческо право на нашия народ да говори на родния си език", твърди той, докато силите му бомбардират родилни домове, болници, училища, детски градини, жилищни сгради, енергийна инфраструктура, убиват и раняват цивилни в името на "свобода" и "сигурност".

🤡 Putin on the invasion of Ukraine: “This is a righteous battle for a peaceful, free, and secure life for our children and grandchildren on our land. For the sacred, historical right of our people to speak their native language.”



Доколко самите руснаци вярват на Путин? Независимата руска медия SOTA проведе анкета, от която става ясно, че москвичани са възмутени от цените и разходите за живот. Казват, че им е тъжно за руснаците като цяло, и се опитват да разберат защо се случва всичко това. Първият мъж във видеото неочаквано насочва към отговора: "Защото Путин е нашият л***ар".

😅“Because Putin is an asshole!”



Още: Рейтингът на Путин е на най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се увеличава на дневна база, макар и незначително, сочат данните на украинския генщаб. На 27 март са станали 181 бойни сблъсъка спрямо 150 на 26 март, т.е. с 31 повече. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 228 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с една повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3567 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 340 надолу. Руската армия е използвала 8269 FPV дрона, което с около 920 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Традиционно - най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление, като там са отбити 36 за последните 24 часа, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинският генщаб посочва и Покровск, и Мирноград като места на активни бойни действия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 4 сблъсъка. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 35 руски щурма. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 21 руски пехотни атаки. Няма друго голямо направление на фронта в Украйна с двуцифрен брой руски пехотни нападения през изминалото денонощие.

Още: Докато Тръмп злослови за Украйна, Русия открито се прицели в Прибалтика (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи развитието на боевете чрез геолокализирани кадри, на 27 март не е отчетен напредък на фронта нито при ВСУ, нито при руската армия.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" в Константиновка руските сили напредвали към централната част на града. Ударните части на Източната група войски пък настъпвали на запад и северозапад от Гуляйполе. "Продължава унищожаването на вражеската логистика на запад от линията Риздвянка–Верхняя Терса. Боевете продължават в околностите на Воздвиженка, Верхняя Терса и Комсомолско, проникваме в дълбочина на вражеската отбрана, като в рамките на 24 часа бяха превзети няколко укрепени позиции", твърди каналът.

Още: Парадоксът на 2026: Защо Русия не може да победи и как Украйна промени правилата на войната

По данни на екипа на украинската мониторингова група DeepState, за която се твърди, че е свързана с военното разузнаване, руската армия е навлязла в Гришино, западно от Покровск. Към момента селото е почти изцяло под контрола на руските окупационни сили. "Два майора" пише, че в момента се водят боеве за "пълното освобождаване на западната част на селото", като руснаците се опитват да напреднат на север и северозапад от населеното място.

Още: Още върнати земи на юг и хиляди убити руски войници: Сирски се хвали, Украйна чупи рекорд при дроновете

Украинската гранична бригада „Форпост“ междувременно унищожи руска военна техника в Южнослобожанското направление, където основно боевете се водят за Вовчанск, като порази цели дори вътре в руски укрития:

Ukrainian Border Guard brigade "Forpost" destroyed Russian equipment on the South Slobozhanskyi axis, striking targets even inside camouflaged shelters. #Ukraine

Вижте какво се случи през нощта във войната на ракети и дронове между Украйна и Русия: Русия се прицели в родилен дом: Жертви и ранени в Одеса и родния град на Зеленски. Украйна отвърна с ракети "Фламинго" (ВИДЕО).