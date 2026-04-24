С полъх на Чернобил: Деца ходят на училище под дъжд от нефт (ВИДЕО)

Училищата в Туапсе не са отменили учебните занятия, въпреки доклад на регионалната работна група относно концентрациите на бензен, ксилен и сажди във въздуха, които са три пъти по-високи от нормалните, установи Mediazona. По информация на три градски училища, отделът за образование на района на Туапсе не е издал официална заповед за спиране на учебните занятия, но учениците могат свободно да пропускат занятия „по искане на родителите си“.

На 23 април, в училищата в Туапсе ученици от 4-8 и 10 клас се явяват на Всеруски тест за оценка по различни предмети – както и в други региони на страната. „Образователният процес продължава“, каза директорът на едно от училищата в града. „Това би изисквало официално решение, но ние нямаме такива правомощия.“ Училищният персонал увери Mediazona, че учениците, които пропуснат Всеруския тест за оценяване, няма да получат лоши оценки.

Hell in Tuapse: authorities refuse to cancel school despite an environmental disaster



In the city, where an oil terminal has been burning for days, black rain is falling.



The concentration of harmful substances in the air exceeds the norm by 2–3 times. Residents report…

Междувременно, службата на Роспотребнадзор (Федерална служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благополучие) в Краснодарския край публикува бележка в социалните си мрежи, в която съветва жителите на Туапсински район да „избягват да бъдат на открито“ и да държат прозорците затворени.

Припомняме, че нефтеният терминал в пристанището Туапсе беше атакуван от украински дронове в нощта на 20 април. След атаката избухна масивен пожар и в града се изля нефтен дъжд. На 22 април регионалната оперативна група издаде предупреждение до жителите, като ги посъветва да държат прозорците затворени и да ограничат времето си на открито. В предупреждението се посочва, че в някои квартали концентрациите на бензен, ксилен и сажди във въздуха надвишават допустимите граници с два до три пъти.

