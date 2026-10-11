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Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)

11 октомври 2026, 18:01 часа 1328 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски буквално затапи не само американския си "колега" Доналд Тръмп, но и милиардера Илон Мъск, който също се обади отново по темата с войната в Украйна. Мъск е човекът, заради когото съществува Starlink - сателитната мрежа дава сериозно предимство на Украйна във войната, защото позволява нейните дронове да установяват превъзходство на фронтовата линия и в окупираните от Русия украински земи. Сега, след като Тръмп обяви сделка за руския дизел с диктатора Владимир Путин и в прав текст каза, че Украйна трябвало да си избере нов президент, защото Зеленски не искал и не можел да сключи споразумение за мир, Мъск също се обади - той каза, че Зеленски отишъл твърде далеч. А това стана след твърдения в западни медии, че Джаред Къшнър (зетят на Тръмп) и Стив Уиткоф (специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток) притиснали украинската делегация в Маями на 9 октомври, че Starlink за Украйна може да бъде спрян - нещо, което Белият дом официално отрече да се е случвало. 

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Зеленски обаче не им остана длъжен. На въпрос на ABC защо Тръмп и Мъск го атакуват сега, той отговори: "Защото не могат да намерят ключ как да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да притискаш други. Защото е много по-лесно да говориш за цените и да го свързваш с Украйна, когато всеки на света разбира, че причината (за високите цени на горивата) е войната в Близкия изток - тя вдига цените. Те растат заради войната в Близкия изток, заради блокирането на Ормузкия проток - всеки го разбира. Ако искаме да говорим честно с хората, те трябва да виждат реалността. Не си играйте с хората":

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Всеки Божи ден или Тръмп, или някой от откровено държащите се като пълни негови блюдолизци министри - военният Пийт Хегсет, финансовият Скот Бесент и енергийният Крис Райт - повтаря как Ормузкият проток е под контрола на САЩ, не на Иран. И всеки ден има съобщения от специализирано звено на Британския кралски флот (UKMTO) за обстрели и уцелени кораби в Ормузкия проток, като количеството изнасян оттам петрол остава далеч от нивата преди подпалената от Тръмп война с Иран, под влиянието на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за използване на глада като оръжие за геноцид в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху. Ормузкият проток е най-голямата транспортна артерия в света за износ на петрол и петролни продукти - поне 20% от световната търговия на "черно злато" минава оттам, ако обаче има мир:

"Не можем да загубим нашата свобода и независимост. Истината е на наша страна", уверено каза украинският президент:

Колкото до това, че Украйна имала нужда от нов президент според Тръмп, Зеленски коментира така: "С цялото ми уважение към президента Тръмп, нашето общество (украинците) ще реши кого да избере за лидер" - Още: Зеленски е готов за избори: Какви са условията?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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