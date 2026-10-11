Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски буквално затапи не само американския си "колега" Доналд Тръмп, но и милиардера Илон Мъск, който също се обади отново по темата с войната в Украйна. Мъск е човекът, заради когото съществува Starlink - сателитната мрежа дава сериозно предимство на Украйна във войната, защото позволява нейните дронове да установяват превъзходство на фронтовата линия и в окупираните от Русия украински земи. Сега, след като Тръмп обяви сделка за руския дизел с диктатора Владимир Путин и в прав текст каза, че Украйна трябвало да си избере нов президент, защото Зеленски не искал и не можел да сключи споразумение за мир, Мъск също се обади - той каза, че Зеленски отишъл твърде далеч. А това стана след твърдения в западни медии, че Джаред Къшнър (зетят на Тръмп) и Стив Уиткоф (специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток) притиснали украинската делегация в Маями на 9 октомври, че Starlink за Украйна може да бъде спрян - нещо, което Белият дом официално отрече да се е случвало.

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Зеленски обаче не им остана длъжен. На въпрос на ABC защо Тръмп и Мъск го атакуват сега, той отговори: "Защото не могат да намерят ключ как да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да притискаш други. Защото е много по-лесно да говориш за цените и да го свързваш с Украйна, когато всеки на света разбира, че причината (за високите цени на горивата) е войната в Близкия изток - тя вдига цените. Те растат заради войната в Близкия изток, заради блокирането на Ормузкия проток - всеки го разбира. Ако искаме да говорим честно с хората, те трябва да виждат реалността. Не си играйте с хората":

Q: Both Elon Musk and Trump attacked you. Why are they blaming you for the continuation of this war? Zelensky: Because these people can't find a key to how to stop Putin. It's more difficult to stop Putin than to pressure others. https://t.co/7fqJBA9cDG — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Zelensky: Everybody understands that because of the war in the Middle East, prices are rising. They're increasing because of the war in the Middle East, the blocking of the Strait of Hormuz. Everybody understands it. If we want to speak with people fairly, if we want to be clear, if we want to speak with our nations openly, people have to hear reality. Don't play games with people. — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Всеки Божи ден или Тръмп, или някой от откровено държащите се като пълни негови блюдолизци министри - военният Пийт Хегсет, финансовият Скот Бесент и енергийният Крис Райт - повтаря как Ормузкият проток е под контрола на САЩ, не на Иран. И всеки ден има съобщения от специализирано звено на Британския кралски флот (UKMTO) за обстрели и уцелени кораби в Ормузкия проток, като количеството изнасян оттам петрол остава далеч от нивата преди подпалената от Тръмп война с Иран, под влиянието на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за използване на глада като оръжие за геноцид в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху. Ормузкият проток е най-голямата транспортна артерия в света за износ на петрол и петролни продукти - поне 20% от световната търговия на "черно злато" минава оттам, ако обаче има мир:

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) reported that a tanker transiting outbound through the Strait of Hormuz was struck on its port side by an unidentified projectile, damaging the vessel. https://t.co/VQZlg4luoQ — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

"Не можем да загубим нашата свобода и независимост. Истината е на наша страна", уверено каза украинският президент:

Zelensky: The truth is on our side. https://t.co/7I6sFarAmX — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Колкото до това, че Украйна имала нужда от нов президент според Тръмп, Зеленски коментира така: "С цялото ми уважение към президента Тръмп, нашето общество (украинците) ще реши кого да избере за лидер" - Още: Зеленски е готов за избори: Какви са условията?

Zelensky: Trump said that Ukraine needs a new president. With all due respect to Trump, it's up to our people to choose their leader. https://t.co/a46dgtPYl5 — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026