Сесилия Малмстрьом: ЕС не е добре подготвен за битка с Китай и САЩ

Европейският комисар по търговия Сесилия Малмстрьом заяви, че ЕС трябва да положи повече усилия, за да отстоява своя бизнес срещу агресивния Китай и протекционистки настроения САЩ. В интервю пред Financial Times тя предупреждава Комисията Фон дер Лайен, че е необходимо "сериозно мислене" за това как Европа да проектира своите външни цели и целите за сигурност.

Коментарите на напускащия поста комисар по търговията, който описва себе си като "горд либерал", са знак за промяна в настроението в Брюксел, посочва изданието. През последните 5 години, в които Малмстрьом беше търговският преговарящ на Брюксел, тя се е убедила, че "ЕС все още не е добре оборудван, за да бъде водеща глобална сила и трябва да бъде по-строг, с по-централизирана външна политика и по-строги правила, за да се гарантира, че европейските компании могат да се конкурират на честна база със задграничните им конкуренти". "Със всичките си досегашни успехи Европейският съюз всъщност не е готов да се справи с променящия се свят, със световния ред, при който имаме агресивен Китай и в който имаме едни Съединените щати, които вече не са традиционният силен трансатлантически партньор", отбелязва европейският комисар.Тя посочва бавния напредък на преговорите с Пекин относно договор за отваряне на китайските пазари за европейски инвестиции като доказателство, че ЕС не използва политическата си сила в подкрепа на своите икономически цели. "Financial Times" напомня, че Урсула фон дер Лайен, която в края на месеца поема поста председател на Европейската комисия, обеща да превърне ЕС в по-силен "геополитически" участник, способен да отстоява общите си интереси. Това включва предаване на по-големи правомощия на Маргрете Вестагер, най-върховният европейски представител в областта на конкуренцията, за да може тя да регулира дейността на американските технологични компании.При изслушването ѝ пред еврокомисите в Брюксел, Вестагер обеща "да не правим Европа по-голяма като Китай или САЩ, а повече като себе си ... място, къде пазарите работят за хората". Тя добави, че конкуренцията, макар и жизненоважна за процъфтяващата икономика, не е достатъчна и че трябва да се разработи индустриална стратегия на ЕС.Сесилия Малстрьом заявява пред Financial Times, че според политическата програма на председателя на ЕК Урсула Фон дер Лайен , страните-членки на ЕС трябва да се откажат от националното си вето по отношение на външната политика на съюза. Малстрьом също така одобрява плановете да се затруднят чуждестранните компании да се състезават за обществени поръчки в рамките на ЕС, ако на европейските компании не се предлагат подобни възможности извън блока. Настоящият комисар по търговията също така призова за широко използване на нова система на ЕС за преглед на чуждите поглъщания на европейски компании - ход, предизвикан от опасенията на правителствата относно китайските придобивания на обещаващи европейски технологични компании. "Има обаче различия в рамките на Европейския съюз по отношение на това как да се позиционираме с Китай", каза тя и добави: "Някои са по-меки, други по-твърди, трети пък са силно зависими". Малмстрьом също така отбеляза, че Световната търговска организация (СТО), която контролира глобалната търговия, е навлязла в криза, която надхвърля заплахата от протекционистките политики на президента на САЩ Доналд Тръмп."Кризата на СТО е по-голяма от политиката на Тръмп. От доста време е трудно да се вземат решения и някои от критиките, които администрацията на Тръмп изразява, могат да бъдат напълно споделени", посочи европейският комисар.Като пример за дълбоко вкоренените проблеми на международната институция, тя посочи факта, че "две трети от страните членки в СТО се самоопределят като развиващите се страни и по този начин се изключват от задълженията, които имаме останалите от нас“. "Financial Times" отбелязва, че първите две години на Малмстрьом като еврокомисар по търговията са били доминирани от популярната враждебна реакция срещу търговските преговори със САЩ и Канада. Брюксел полага усилия, цитира БНР, да направи разговорите по-прозрачни и да се справи с опасенията, че многонационалните компании могат да преодолеят местните европейски разпоредби. Докато Малстрьом се опитва да задържи плаваща търговската политика на ЕС, през Атлантическия океана дойде истинска буря с президентските избори в САЩ и тяхното спечелване от Доналд Тръмп, чиято мантра е "търговските войни са добри и лесно се печелят". В отговор Брюксел удвои усилията си да сключи сделки със страните "приятели-единомишленици", в опит да засили международната търговска система. ЕС подписа най-голямата двустранна търговска сделка в света с Япония и приключи 20-годишните преговори с Южноамериканския блок Меркосур, припомня изданието. Въпреки това ратификацията на сделката с Меркосур е изправена срещу все по-силно противопоставяне на европейските земеделски стопани и от възмущението на общественото мнение от неспособността на бразилския президент Жаир Болсонаро да защити тропическите гори на Амазонка , което нарушава международните ангажименти за справяне с климатичните промени. "Бразилия трябва да направи това, което обеща самата Бразилия“, посочва Малмстрьом и добавя: "Разбира се, ако те не го правят, смятам, че това споразумение много трудно ще бъде ратифицирано".