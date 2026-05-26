Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Шефът на ФСБ се стресна как елитът на Кремъл може да бъде елиминиран по "ирански модел"

26 май 2026, 12:38 часа 1583 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Шефът на ФСБ се стресна как елитът на Кремъл може да бъде елиминиран по "ирански модел"

Ръководителят на ФСБ Александър Бортников нарече "тревожен сигнал" метода, по който Израел и САЩ са успели да се сдобият с данни за местонахождението на членове на иранския висш политически елит чрез достъп до видеокамери в Техеран. Информацията след това е била безценна, за да бъдат планирани и извършени успешно редица убийства на ирански лидери.

Бортников говори по темата на заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и разузнаване (СОРБ) на държавите-членки на ОНД, съобщава ТАСС.

"Неотдавнашните убийства на висши ирански лидери от американско-израелския алианс са ясен тревожен сигнал. Координатите на местонахождението на жертвите са получени, отчасти, чрез софтуерни "задни вратички" в системите за видеонаблюдение в Техеран", обясни Бортников. Според него зависимостта от западни технологични платформи "създава значителна уязвимост за кибератаки от разузнавателните служби на водещите страни от НАТО и техните съюзници".

Още: 100 убити руски войници в окупираните земи: Украйна се похвали с мощен удар по щаб на ФСБ (ВИДЕО)

По информация на Financial Times операцията, с която беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, е била осъществена благодарение на данни, събирани от израелското разузнаване в продължение на много години. Източници на изданието твърдят, че израелски специалисти са хакнали пътни камери в Техеран, криптирайки видеозаписите и предавайки ги към сървъри в Тел Авив и Южен Израел. Камерите, по-специално, са били използвани, за да се определи къде са паркирани колите близо до резиденцията на Хаменей и как е структурирана системата за сигурност на комплекса.

През март говорител на израелската армия коментира възможността за хакване на камери за видеонаблюдение в Москва. Прокремълският телеграм канал Mash, собственост на едно от известните в Русия лица в информационния бизнес Арам Габрелянов, съобщи преди това, че израелският софтуер за видеоанализ BriefCam, за който се твърди, че е бил използван за хакване на камери в Техеран, е бил открит и в някои руски системи за видеонаблюдение – той се използва от частни компании от 2010-те години насам.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Насред Донецк: "Азов" взриви с 8 дрона 12 офицери от спецчаст на ФСБ (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кремъл ФСБ хакерски атаки видеокамери Александър Бортников
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес