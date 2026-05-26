Шефът на ФСБ се стресна как елитът на Кремъл може да бъде елиминиран по "ирански модел"

Ръководителят на ФСБ Александър Бортников нарече "тревожен сигнал" метода, по който Израел и САЩ са успели да се сдобият с данни за местонахождението на членове на иранския висш политически елит чрез достъп до видеокамери в Техеран. Информацията след това е била безценна, за да бъдат планирани и извършени успешно редица убийства на ирански лидери.

Бортников говори по темата на заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и разузнаване (СОРБ) на държавите-членки на ОНД, съобщава ТАСС.

"Неотдавнашните убийства на висши ирански лидери от американско-израелския алианс са ясен тревожен сигнал. Координатите на местонахождението на жертвите са получени, отчасти, чрез софтуерни "задни вратички" в системите за видеонаблюдение в Техеран", обясни Бортников. Според него зависимостта от западни технологични платформи "създава значителна уязвимост за кибератаки от разузнавателните служби на водещите страни от НАТО и техните съюзници".

По информация на Financial Times операцията, с която беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, е била осъществена благодарение на данни, събирани от израелското разузнаване в продължение на много години. Източници на изданието твърдят, че израелски специалисти са хакнали пътни камери в Техеран, криптирайки видеозаписите и предавайки ги към сървъри в Тел Авив и Южен Израел. Камерите, по-специално, са били използвани, за да се определи къде са паркирани колите близо до резиденцията на Хаменей и как е структурирана системата за сигурност на комплекса.

През март говорител на израелската армия коментира възможността за хакване на камери за видеонаблюдение в Москва. Прокремълският телеграм канал Mash, собственост на едно от известните в Русия лица в информационния бизнес Арам Габрелянов, съобщи преди това, че израелският софтуер за видеоанализ BriefCam, за който се твърди, че е бил използван за хакване на камери в Техеран, е бил открит и в някои руски системи за видеонаблюдение – той се използва от частни компании от 2010-те години насам.

