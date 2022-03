Шефът на Роскосмос с обиди към "Анонимните" заради твърдение, че блокирали Руската космическа агенция

В Twitter Рогозин коментира съобщение на „Анонимните”, че групата NB65 е успяла да обезвреди Контролния център на Руската космическа агенция (Роскосмос). Руснакът нарече информацията невярна.

По-пикантното е, че той използва епитети като „мошеници на дребно” и „измамници” по адрес на „Анонимните”.

Това е само поредният епизод от кибервойната, която е част от войната между Русия и Украйна. По-рано „Анонимните” казаха, че са свалили 300 руски сайта и че да предложили 53 000 долара на руски военни да предадат танковете си.

The information of these scammers and petty swindlers is not true. All our space activity control centers are operating normally. https://t.co/MY0qzlLqCI