8 дни война между Русия и Украйна: Какво се случи, кой печели и кой губи?

В ранните часове на 24 февруари руският президент Владимир Путин обяви начало на специална военна операция за защита на Донбас. В телевизионно изявление Путин заяви, че действието идва в отговор на заплахи, идващи от Украйна. Той добави, че Русия няма за цел да окупира Украйна. Путин добави , че отговорността за кръвопролитията е на украинския "режим".

Подробности четете тук: Пълната реч на Путин, с която даде старт на войната

Нощта започна със силни експлозии край украинската столица Киев. Скоро след това бе съобщено и за взривове край втория по големина украински град Харков. В Twitter веднага се появи и видео с кадри от обстановката.

Атаката на Русия беше потвърдена и от украинския президент Владимир Зеленски. Във Фейсбук той написа, че войските са нападнали Одеса. "Армията работи. Ще бъдем с вас през цялото време. Бъдете силни. Ще победим, защото сме Украйна. Слава на Украйна", каза той.

❗️ Звернення Президента Володимира Зеленського pic.twitter.com/oQ1bsB6Ow8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022

Зеленски съобщи, че е разговарял и с американския президент Джо Байдън. В първите часове от войната Байдън излезе с официална позиция:

“Молитвите на целия свят са с народа на Украйна тази вечер, тъй като те страдат от непредизвикана и необоснована атака от страна на руските военни сили. Президентът Путин избра война, която ще донесе катастрофална загуба на живот и човешко страдание. Само Русия е отговорна за смъртта и унищожението, които тази атака ще донесе, а САЩ и нейните съюзници и партньори ще отговорят по единен и решителен начин. Светът ще държи Русия отговорен."

Междувременно беше съобщено за първи жертви. Поне 8 души бяха убити, а 9 бяха ранени след попадения на руски ракети в Украйна. В социалните мрежи беше публикувано видео на поражения в Харков след ракетен удар от страна на Русия. Правителството на Украйна заяви, че още в първия ден от войната, най-малко 40 украински и около 50 руски войници са били убити. Сред загиналите имаше и дете.

More video from the attack on Gostomel pic.twitter.com/1DpKrwS0Wi — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022

В Киев беше въведен команден час, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Самият той обяви, че ще се включи във военните действия срещу Русия, за да защити родината си след руската инвазия в Украйна. По същото време руски военни взеха под контрол територията на чернобилската АЕЦ.

Мощни взривове разтърсиха украинската столица Киев и в ранните часове на втория ден от войната. Експлозии бяха чути в поне три района на града. Руският президент Владимир Путин направи ново изявление и призова армията на Украйна да вземе властта в ръцете си.

"Още веднъж ще се обърна към военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна," коментира Путин ситуацията по време на заседание на Съвета за сигурност. "Не позволявайте на неонацистите и бандеровците да използват децата, жените и възрастните в качеството на жив щит, вземете властта в свои ръце", каза той. Той призова в прав текст: "Вземете властта в свои ръце, изглежда, че ще е по-лесно да се споразумеем с вас, отколкото с тази банда наркомани и неонацисти в Киев, които са се настанили и са взели за заложник целия украински народ"

В отговор украинският президент Владимир Зеленски призова Русия за започване на преговори за прекратяване на военните действия. Той направи това в следната реч: "Рано или късно Русия така или иначе ще трябва да преговаря с нас, да говори за това, как ще сложи край на военните действия и ще спре тази инвазия. Колкото по-рано започне този разговор, толкова по-малки ще бъдат загубите на Русия“

Руските войски пресякоха река Днепър в Южна Украйна и обсадиха стратегически важния град Херсон, обявиха местните власти, цитирани от ДПА.

Ситуацията в украинската столица Киев продължи да бъде тежка и през третия ден на войната. Местното издание УНИАН съобщи, че в северната част на града се чуват почти непрестанни експлозии. Ранени бяха десетки, сред които и деца. Цивилните започнаха да използват коктейли "Молотов" за самоотбрана.

More than four thousand Molotov cocktails were prepared by the residents of #Lutsk to meet the “liberators”. pic.twitter.com/KOul9uRCq3 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Четвъртата нощ от войната продължи с огромен пожар който погълна петролната база във Василков. Според съобщения от Украйна, депото в града, намиращ се в Киевска област, е било ударено от руска ракета. За пръв път руското военно министерство призна за жертви в Украйна. От ведомството обаче отказаха да посочат конкретни цифри.

Руският президент Владимир Путин разпореди руските ядрени сили за сдържане да бъдат поставени в "специален режим на носене на бойно дежурство"

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc — max seddon (@maxseddon) February 27, 2022

А Зеленски съобщи, че ще има преговори между двете страни.

Американската частна компания Maxar Technologies съобщи, че на сателитни снимки се вижда огромна колона от руски войски, която се движи към Киев.

В същото време украинските Военновъздушни сили извършиха два успешни удара с безпилотни летателни апарати по руски цели.

На 28 февруари започнаха преговори между Русия и Украйна. Срещата се проведе в Гомелска област на Беларус и продължи почти пет часа. Както съобщава Владимир Медински, член на руската делегация, след резултатите от разговорите, през това време участниците разгледаха подробно целия дневен ред. Той съобщи, че са намерени точки, по които е възможно да се предвидят общи позиции.

Докато течаха преговорите, стрелбата продължаваше. Стреля се буквално на месо. Това съобщи пред Actualno.com авторът и карикатурист на "Прас прес" Алла Георгиева, като описа обстановката в украинския град Харков, за която разказва брат ѝ.

Последва поредна тежка нощ в столицата Киев. В Харков, намиращ се в Източна Украйна, руска ракета удари в централната част на града сградата на Харковската областна администрация. Над 20 души са били буквално погребани от срутила се сграда в Харков. Взривена беше и телевизионната кула в Киев.

⚡Ракетний удар по Харківській ОДА. Відео з камери спостереження. pic.twitter.com/mOQ0QCBZP3 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 1, 2022

17-етажен блок в киевски квартал беше ударен от руска ракета. Малко по-късно украинските сили успяха да спрат напредването на руските войски на столицата, взривявайки мостове в града, за да възпрепятстват войниците на Москва. Руските сили бяха унищожени и в Буча, близо до въздушната база Гостомел в северозападната част на Киев, след като войската е останала в капан

Буча, київська область!

Знищено колону техніки 🇷🇺 окупантів з позначкою V pic.twitter.com/CPNNB3h6FX — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 27, 2022

Междувременно руските власти съобщиха, че украинските военни са загубили напълно достъп до Азовско море. Военното летище на град Чугуев, Харковска област стана обект на поредна атака.

Ден по-късно стана ясно, че след последните сражения в Украйна, южният град Херсон с население от четвърт милион души е паднал в ръцете на руските войски.

Още по темата: Ето какво контролира руската армия в Украйна (КАРТА). Има ли там беларуска армия ли не?

Изключително впечатляващи видеа от обстановката в Украйна се появиха в Twitter. От тях се виждаше, че хората се готвят да правят живи вериги, за да не позволят на руски военни да преминат и да поставят под свой контрол най-голямата АЕЦ в Европа - Запорожката. Има дори кадри от дрон, от които се вижда, че буквално се правят барикади.

В ранните часове на 3 март руската армия най-после установи контрол над Херсон. Киев обаче още изглежда недостъпна цел на руснаците. А руското министерство на отбраната за пръв път обяви руските жертви във войната - 498 души. Украинците обаче казват, че са 7000.

ООН: Над 100 000 души са напуснали Украйна след нахлуването на Русия

Според предварителните преценки на ООН над 100 000 души в Украйна бягат от боевете след инвазията на Русия в страната. Хиляди вече са успели да се прехвърлят в чужбина. Говорителка на Върховния комисариат на ООН за бежанците Шабия Манту заяви, че се наблюдава засилен трафик към границите на страната. Посланичката на САЩ в ООН Линда Томас-Грийнфийлд очаква до 5 милиона бежанци от Украйна.

Как реагира България на военните действия в Украйна

Президентът Румен Радев определи като "абсолютно недопустима" руската военна операция в Украйна, след като проведе извънредна среща с правителството, председателя на парламента и службите заради ситуацията там.

Премиерът Кирил Петков заяви, че приоритет номер едно е извеждането на българите от Украйна. Той увери, че ще бъде създадена специална организация между министерствата на транспорта и туризма, за да бъде евакуирани нашите сънародници, които са заявили желание за това.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че "в днешния ден трябва да демонстрираме единство". На извънреден брифинг в централата на партията той заяви, че парламентът по-скоро трябва да излезе с обща декларация за конфликта Русия-Украйна. Отправи критика към управляващите, че са се забавили, а и че "се пазарят" дали в декларацията да има думата "санкции".

Парламентът се раздели в декларациите за Украйна

Парламентът осъди грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация и посегателството срещу териториалната цялост чрез военна интервенция срещу Украйна, се казва в декларацията.

Народното събрание подкрепя партньорите и съюзниците си в EC и HATO при обсъждането на пакет от мерки, включително санкции, с цел деескалация на конфликта. Този текст беше приет със 192 гласа "за", 14 "против" и 21 въздържали се. Депутатите от "Възраждане" и един от "БСП за България" бяха "против", а 18 депутати от левицата и двама от "Продължаваме Промяната" се въздържаха.

Министърът на отбраната Стефан Янев беше сменен

Недоволството срещу военния министър ескалира в първите часове след началото на руската инвазия, когато той заяви преди bTV: "Нека не бързаме да слагаме етикети дали е ограничена военна операция или война ситуацията в Украйна. Путин внимателно избягва ползването на думата война. Доста фриволно се използва тази дума".

По-късно в своя публикация във Фейсбук той определи ситуацията като "военна интервенция на Руската федерация в Украйна". И отново във Фейсбук той си позволи да твърди, че "решенията, които предстоят да бъдат взети, не са в интерес на България".

Именно тези изказвания доведоха до искания за оставката му от представители на няколко политически сили, включително и такива от управляващата коалиция, за което признаха както Янев, така и премиерът Петков. А оставката на Янев стана факт на 1 март - замени го Драгомир Заков. Още по темата: "Цитирах Путин": Как се стигна до искането за оставка на Стефан Янев

Санкции

Европейският съюз се събра извънредно за обсъждане санкции, дни след последните приети заради решението на Путин да признае сепаратистките републики.

25 февруари

ЕС взе решение за замразяване на активите на Владимир Путин, президент на Руската федерация, и Сергей Лавров, министър на външните работи на Руската федерация. Освен това ЕС наложи ограничителни мерки на членовете на Националния съвет за сигурност на Руската федерация и на останалите членове на Държавната дума на Русия, които подкрепиха незабавното признаване от страна на Русия на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска „република“.

Съветът постигна съгласие и по допълнителен пакет от индивидуални и икономически мерки в отговор на непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. Тези санкции обхващат финансовия, енергийния, транспортния и технологичния сектор, както и визовата политика.

28 февруари

ЕС прие нови мерки в отговор на нахлуването на Русия. Те включват:

- забрана за извършване на трансакции с Руската централна банка

- пакет за подкрепа в размер на 500 млн. евро за финансиране на оборудване и материали за украинските въоръжени сили

- забрана за прелитане над въздушното пространство на ЕС и за достъп на руски превозвачи до летищата на ЕС

- нови санкции, наложени на още 26 лица

2 март

Европейският съюз изключи седем руски банки от международната финансова система SWIFT, но остави извън забраната две банкови учреждения, свързани с продажбите на течни изкопаеми горива. 27-те забраняват и руските медии РТ и "Спутник", като забраната влиза в сила незабавно.

Изключването от SWIFT има за цел да бъде откъсната отчасти руската икономика от световните финанси като наказателна мярка за руската инвазия в Украйна. То е насочено срещу ВТБ, втората по големина банка в Русия, както и банка "Откритие", Новикомбанк (финансиране на промишлеността), Промсвязбанк, банка "Россия", Совкомбанк и ВЕБ (руската банка за развитие).

Освен това ЕС въведе забрана за:

- инвестиране, участие или принос по друг начин към бъдещи проекти, съфинансирани от руския фонд за преки инвестиции

- продажба, доставка, трансфер или износ на евробанкноти за Русия или за всяко физическо или юридическо лице или образувание в Русия

Путин "не знае какво се задава": Байдън наложи нови санкции на Русия

Американският президент заяви, че САЩ няма да изпращат войски в Украйна, които да се бият срещу Русия, но обяви нови мерки срещу нея. Байдън нарече руския си колега „диктатор”.

Освен че последва Европейския съюз и Канада, които забраниха на руски самолети да навлизат в американското въздушно пространство, президентът каза, че правосъдното министерство ще иска конфискация на яхти, апартаменти и частни самолети на заможни руснаци с връзки с Путин. След разговор по телефона с представители на Г-7 финансовият министър Джанет Йелън обяви, че ще бъде свикана група, която да "замрази и конфискува" активи на руския елит.

Байдън обеща още военни, вече поставени в готовност, да бъдат изпратени в Германия. В потвърждение на думите му представител на Пентагона съобщи за "Ройтерс", че броят на изпратените ще достигне 7000 души.

Още по темата:

САЩ отпусна 350 млн. долара за смъртоносна военна помощ на Украйна

Джо Байдън наложи санкции на компанията-оператор на "Северен поток 2"