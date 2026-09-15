Кой има имен ден днес, 15 септември 2026 г. Честито!

На 15 септември 2026 г. имен ден които носят името Никита. Вярващите се обръщат към Свети Никита Готфски за защита от бедствия, от врагове и нарушители, както и за избавление от зли хора и невидими нещастия. Вярва се, че на този ден е особено важно да се вършат добри дела като даване на милостиня, оказване на помощ на съседи, хранене на бездомни птици и животни. Денят е подходящ за нови начала.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

На този толкова специален празник имен ден имаш ти! Бъди благословен! Да се почита името ти, да се споменава с добро и уважение. Празнувай, заобиколен от любимите ти хора!

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Бъди здрава, щастлива, усмихната, устремена и призната от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.